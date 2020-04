Spor o dálnici D35 u Litomyšle se blíží do finále, ŘSD se pokouší o průlom

Dálnice D35 z Opatovic před Vysoké Mýto se už staví. Jedna ze dvou tras vedoucí kolem Vysokého Mýta má územní rozhodnutí platné, druhá ho mít brzy bude. Na Svitavsku už ŘSD chce na dvě etapy žádat o stavební povolení.

A tak k výstavbě dálnice napříč Pardubickým krajem chybí „už jen“ 18 kilometrů kolem Litomyšle.

Teď mnohaleté spory o vedení dálnice D35 u Litomyšle spějí do finále. Možnosti jsou dvě. ŘSD se na poslední chvíli podaří přesvědčit odpůrce zvolené trasy, aby přijali nově nabízený kompromis. Anebo se řešení nenajde a další etapy se nebudou odehrávat na polích mezi Bohuňovicemi a Strakovem, nýbrž v soudních síních, kde chtějí hledat lidé z vesnic u Litomyšle spravedlnost. Pokud tedy splní svá varování.

To, že situace je vážná, dosvědčuje v podmínkách ŘSD neobvyklý krok, kdy generální ředitel ŘSD Radek Mátl už absolvoval dvě schůzky s odpůrci trasy u Litomyšle a nabízel jim kompromis.

„Při našich dvou setkáních nabízel vstřícnost, to považuji za mimořádné. Do této doby se ŘSD chovalo tak, že existuje jen jedna možnost, vstupuje tu do území, splňuje veškeré parametry, tím to končí, víc je nezajímá,“ uvedl starosta Strakova Jan Janypka.



Kolem Litomyšle je trasa dálnice rozdělena na tři úseky. Proti loni v prosinci vydanému územnímu rozhodnutí na úsek Džbánov - Litomyšl přišlo jedno odvolání, k části Litomyšl - Janov čtyři. Rozhodnutí tak nejsou pravomocná.

V případě třetí části vedoucí kolem Kornic krajský úřad v dubnu územní řízení teprve zahájil. To však není zásadní, úřady patrně dříve či později stavbu povolí, obce i místní sdružení se však chtějí bránit u soudu.

Strakov už oznámil, že obec budou zastupovat advokáti nevládní neziskové organizace Frank Bold, která se zabývá ochranou práv občanů a životního prostředí. To může znamenat obrovské zdržení.

Mátl se teď snaží nabídnout odpůrcům dost na to, aby couvli. Podrobné podmínky zatím nepředložil, pandemie to pozdržela, mělo by k tomu dojít v příštích týdnech.

Mix návrhů by měl obsahovat více protihlukových stěn, zeleně a dokonce úpravy nivelety, tedy změny výšky a sklonu stavby tak, aby ŘSD lidem v okolí budoucí dálnice vyšlo vstříc. Trasa D35 však zůstane stejná.

Musíme uvažovat, jak snížit hlučnost, říká Kortyš

„Racionálně teď musíme uvažovat, jak v rámci schválené trasy snížit hlučnost a další nepříjemné jevy, které dálnice bude mít na okolí. Pan ředitel si vytvoření těchto návrhů vzal jako osobní úkol,“ uvedl před časem krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice je skeptický, že návrhy něco změní. „Jednání bylo poměrně vstřícné, ale je pozdě. Tyto kroky mělo ŘSD udělat před třemi roky, když se připravovala dokumentace pro územní řízení,“ řekl.

Strakov doufá, že by se nějaké řešení najít mohlo. „Už roky říkáme, že se chceme bavit o kompromisech. Aby se to zrychlilo. Neříkáme: Musí to vést tudy!“ uvedl Janypka.

Příliš velký zásah do dokumentace pro územní řízení by ale vedl k jejímu přepracování a zdržení, což ŘSD určitě nepřipustí. Kosmetické úpravy projektu zase neuspokojí lidi v Kornicích a Strakově.

Zatímco ŘSD a Litomyšl prosazují takzvanou variantu nula, některé obce v okolí chtějí variantu jedna, která je vedena v zářezu a o pár desítek metrů dál. Živé Kornice žádají posunutí trasy asi o padesát metrů, díky čemuž by se dálnice dostala do zářezu a zkrátil by se násep plánovaný ve výšce osm až deset metrů.

Takový požadavek je pro ŘSD ale nepřijatelný. Dálnice z Opatovic do Ostrova u Vysokého Mýta bude hotová v roce 2022, ve stejný rok má být zahájena stavba dalších dvou úseků, které mají v roce 2026 vyústit před Litomyšl. Co bude pak, to se neví.