Lídři se přou o dálniční křižovatku Litomyšl-sever, obce v okolí nesouhlasí

Zastupitelé České Třebové v roce 2014 odmítli přímé napojení města na chystanou dálnici D35 u Litomyšle. Nyní jej chtějí zpět. Touha po křižovatce Litomyšl sever ale nyní komplikuje schvalování stavby dálnice. Lídři stran před krajskými volbami se liší v názoru na to, zda Třebové v jejím úsilí chtějí pomoci, anebo ne.

Hejtman a lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj) Martin Netolický je z České Třebové a požadavek města podporuje.

„Toto řešení je důležité nejen pro napojení Orlickoústecka, ale také pro samotnou Litomyšl, protože pokud by nedošlo k napojení, tak by nejen osobní, ale především nákladní automobily směřovaly po dálnici středem města kolem zámku, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ řekl Netolický.

Z České Třebové to je k budoucí dálnici pár kilometrů přes kopec po silnici II/358, která se měla podle původních plánů napojit na dálnici prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Litomyšl sever. Ta však v plánech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už na základě přání České Třebové a Litomyšle není. U Litomyšle se počítá „jen“ se dvěma křižovatkami.

Po volbách v roce 2018 se v obou městech změnilo vedení i názor na věc. Křižovatku ve tvaru T, která by řidičům z Orlickoústecka umožnila nájezd na dálnici, nikoliv sjezd, už zase chtějí. To ale odmítají Němčice, byť jim je slibován obchvat obce, a hlavně Kornice, jejichž zástupci i kvůli tomu mají ke stavbě D35 velké výhrady a hrozí, že budování dopravní tepny zablokují.

Dálnici staví stát, ale Pardubický kraj může být silným hráčem, který na stavbu třetí křižovatky bude tlačit, anebo ne. Všichni lídři se shodují, že debata o křižovatce nesmí zpozdit stavbu dálnice.

Lídr ANO Martin Kolovratník soudí, že Litomyšl sever třeba není.

„Litomyšl je napojena dvěma MÚK, ze západu MÚK Řídký a na východě MÚK Janov, ze severu se počítalo s tím, že doprava bude svedena až na stávající I/35 a k napojení na D35 použije podle směru jízdy tyto MÚK. Proto samotný přivaděč od severu s napojením na stávající I/35 považuji za dostačující,“ uvedl Kolovratník. Dodal, že dálnice D35 má jen v Pardubickém kraji 12 napojení na dálnici. „Každé snížení napojení by bylo jen ku prospěchu věci,“ uvedl.

Lídr koalice ODS a TOP 09 náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš se k prosazování křižovatky staví rezervovaně.

„Pokud by měla vzniknout křižovatka sever, tak ve tvaru T a ruku v ruce s postavením nové silnice-přivaděče pro sever. O toto se již pokoušel 15 možnostmi bývalý hejtman, ale nenašel žádné řešení. Můj názor je prioritně dořešit obchvaty České Třebové a Ústí nad Orlicí s napojením již připravovaného obchvatu Chocně a Vysokého Mýta. Tím by se zabily dvě mouchy jednou ranou,“ uvedl.

Línek i Netolický křižovatku chtějí

Hejtman Martin Netolický o křižovatce nedávno jednal s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem a poté oznámil, že stavba stále zůstává ve hře.

Návrh trasy D35 v okolí Litomyšle.

„Měla by tak zůstat součástí územní rezervy tak, aby v rámci případného budování nebylo nijak zasaženo těleso dálnice a už vůbec, aby se debaty o ní promítly do plánování samotné dálnice. Pan ředitel mne ujistil, že nedílnou součástí této mimoúrovňové křižovatky by byl obchvat Němčic a Zhoře, a to mimo samotná sídla,“ řekl Netolický.

S křižovatkou v budoucnu počítá i lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek. „Vnímáme to jako územní rezervu pro budoucí řešení, které technicky bude možné. Na tahu jsou zde ale především jako investor stát a dotčená města a obce, kraj jen může a také by měl reálné změny podpořit,“ řekl.

Vylepšená napojení včetně MÚK Litomyšl sever lze podle něj řešit následně. „Především mu musí předcházet nové obchvaty dotčených obcí,“ dodal Roman Línek.

Pro další křižovatku jsou i Piráti. „Ale jen když se najde win-win řešení pro obě strany. Z hlediska dopravní obslužnosti pro tuto část kraje mi toto řešení dává největší smysl, nesmí se ale zapomínat na názor dotčených obcí a jejich občanů,“ uvedl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Jednička na kandidátce Starostové a nezávislí pro Pardubický kraj Michaela Matoušková soudí, že kraj byl v debatě s obcemi málo aktivní. „Komunikace velkého počtu dotčených subjektů (hejtmanství, ŘSD, obce, občané) mezi sebou vždy zabere určitou dobu a není vhodné, aby nyní, kvůli nedostatku času, byli občané či zastupitelé obcí do svých rozhodnutí tlačeni, až manipulováni. Kraj má ve své komunikaci se zástupci obcí jisté mezery, to v současné době neprospívá nikomu,“ uvedla.

Lídr komunistů Jan Foldyna k otázce MF DNES napsal odpověď, která je univerzální. „Nikdy nelze vyhovět úplně všem, ale vždy je nutné najít přijatelné řešení,“ uvedl.