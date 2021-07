Kamiony přes Bohdaneč už neprojedou, silniční spojku teď čeká velká oprava

Pekelné léto čeká obyvatele Šípkovy ulice v Lázních Bohdanči. Tuto ulici, která zároveň slouží jako průtah města, čeká od kruhového objezdu na náměstí až na konec zástavby velká oprava. Silnice se dočká tichého povrchu, takže odpadne nekonečné kličkování mezi kanály. Těch je v kilometrovém úseku 58.

Zatímco kamiony musejí od Prahy pokračovat po dálnici do Opatovic nad Labem, ostatní vozidla smějí sjet z dálnice u Chýště, ale řidiči musejí počítat s tím, že přes Bohdaneč neprojedou. Objízdná trasa je povede po projetí Rohovládovy Bělé na odbočku doprava a dále přes Vlčí Habřinu na Břehy nebo Živanice.

Kromě přeznačení čeká průtah jediným lázeňským městem v Pardubickém kraji kompletní oprava. Silnice bude od kruhové křižovatky v centru až na konec města po celou dobu zcela neprůjezdná. Pro obyvatele dotčených ulic vyhradí město náhradní parkoviště a na odpad přistaví kontejnery, protože nebude možné vyvážet ani popelnice.

„V jednu chvíli bude silnice kompletně vybraná a bude chybět až 70 centimetrů povrchu,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Silnici bude nutné vybrousit a srovnat, následovat bude betonování. Poté se bude dělat tichý povrch. Ten pak musí týden zrát.

Omezení přes celé prázdniny

„Do 22. srpna to bude pro naše občany největší omezení. Berou to tak, že se jim uleví od kamionů a nebudou jim mlátit kanály. Je to nepříjemné omezení, ale bez něj to nejde,“ řekl místostarosta Lázní Bohdanče Josef Štěpanovský a sdělil, že kanály ze silnice nezmizejí, měly by však být zality v povrchu vozovky.

Už několik dní nezajíždí trolejbusová linka č. 3 na konečnou, ale točí se na kruhovém objezdu.

Zvýšenou pohotovost budou mít i bohdanečtí městští strážníci. „Máme neblahou zkušenost z doby, když se na náměstí stavěl kruhový objezd. Kamiony tam najížděly skoro až do měkkého asfaltu k asfaltovačce,“ řekl vrchní strážník Petr Mikulenka. Tehdy městská policie během čtyř dnů uložila pokuty v celkové výši 85 tisíc korun.

Řidiči nerespektovali dopravní značení, strážníci museli pomáhat vyprošťovat kamiony uvízlé v ulicích. „Doporučoval jsem stavební firmě, aby její pracovníci přehradili silnici hned na začátku stavební technikou, aby tam nikdo neměl šanci vjet. Ti, kteří tam i přesto vjedou, musejí očekávat pokutu v nejvyšší sazbě,“ řekl Mikulenka.

Řidiči kamionů jedoucích od Prahy musejí dojet až do Opatovic a projet mýtnou bránou.

„Mluvil jsem neformálně s několika řidiči kamionů. Sami se ptali, kdy už budeme mít v Bohdanči značky. Šéfové přepravních firem je nutí jezdit nejkratší trasou, každé neprojetí mýtnou bránou je pro ně úspora. Proto je ženou jet tudy, když je to pro ně levnější,“ uvedl vrchní strážník.