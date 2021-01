Bohdaneč chtěla vyhnat kamiony z centra, podařilo se to jen zčásti

Jediné lázeňské město v Pardubickém kraji bylo na dobré cestě dostat z centra těžké kamiony. Ty ničily povrch silnice I/36, lidem podél ní praskaly domy a na radnici se hromadily stížnosti na hluk od lázeňských hostů. Nyní se stala silnicí druhé třídy.

Až ji silničáři osadí potřebnými značkami, kamiony se od dálnice ve směru na Chýšť, Voleč, Rohovládovu Bělou a Bukovku nedostanou. V Bohdanči se ale musejí zatím smířit s tím, že jim kamiony budou jezdit do centra i nadále. Ovšem už ne od Prahy, ale od Pardubic.

„Bohužel zákazová značka pro kamiony přijde až na kruhový objezd. Je to pro nás jen poloviční vítězství. Pro řidiče kamionů bude zajímavá cesta na Hradec Králové, takže budou jezdit pět metrů od lázeňských objektů, z toho mám obavu, aby nám tuto cestu kamiony neucpaly,“ řekl starosta Lázní Bohdanče Vladimír Šebek.

Vedení města prosazovalo, aby konečnou vystavila kamionům zákazová značka v Rybitví na křižovatce na odbočce na Černou u Bohdanče. To bude ale možné teprve tehdy, až se zmiňovaná křižovatka promění a poskytne troufalým kamionům možnost se pohodlně vrátit na Hradubickou silnici.

„I když bude snížená tonáž oznamována značkami daleko před tím, není vyloučené, že řidiči nebudou toto respektovat a dojedou natvrdo až k zákazové značce a pak se budou otáčet na místě, které k tomu není vhodné,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. I on se proto přikláněl pro umístění zákazové značky do Bohdanče.

Značka by se v budoucnu mohla posunout

„Se značkou je možné do budoucna pracovat. Úprava křižovatky v Rybitví se nachází ve fázi studií. Pracujeme s variantou přeměnit tuto křižovatku buď na kruhový objezd, nebo dvě za sebou jdoucí stykové křižovatky. Ta první možnost je komfortnější a logicky i dražší. Která nakonec zvítězí, zatím není rozhodnuto,“ řekl Němec.

Do té doby budou kamiony jezdit do Bohdanče od Pardubic i nadále. Zákazová značka v Bohdanči pro ně bude znamenat, že mohou pokračovat na Staré Ždánice a Libišany na Hradec Králové nebo použít třetí výjezd a jet na Přelouč.

Definitivní převod, osazení značkami a přijetí zmiňované značky v Bohdanči začne platit v jarních měsících, i když původní verze byla začátek roku 2021.

Zákazová značka pro dopravu nad 12 tun je teprve ve schvalovacím procesu a čeká se, zda se proti návrhu někdo neodvolá. Bohdaneč tento krok neplánuje. Jak říká její starosta Šebek – je rozumná.

„Značku v Bohdanči přijmeme. Máme přislíbeno, že toto řešení není definitivní, proto jsme na to kývli. Navíc jsme uznali, že od Pardubic by se kamiony neměly kde otočit. Je tam sice točna pro trolejbusy na zastávce UMA, ale to přijato nebylo. Dál ale budeme usilovat o stavbu kruhového objezdu v Rybitví, dostali jsme se do připomínkového řízení na projekt,“ řekl Šebek.

Celá přetahovaná o značku však přece jen jednoho vítěze má – bodovaly Pardubice. Primátor Pardubic Martin Charvát uhájil v době neexistujících pardubických obchvatů přetíženou křižovatku u Globusu.

Kamiony tak nebudou muset jezdit předepsanou trasou od Prahy po D11 do Opatovic nad Labem, pokračovat na Hradubickou a na mimoúrovňovém křížení u Globusu pokračovat do průmyslové zóny do Semtína.

„Neumím si představit, že by celá nákladní doprava jezdila přes město Pardubice do zóny Semtín,“ řekl Martin Charvát.

Jeho přání bude nakonec velmi pravděpodobně vyslyšeno.

Záběry z kruhového objezdu před osazením zákazových značek na Chýšť: