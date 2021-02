Obce na Chrudimsku chtějí cyklostezku, brání jim v tom nevyužívaná trať

Už od roku 2010 po trati mezi Heřmanovým Městcem nejezdí žádní cestující. Ani po deseti letech není stále jasné, jaký bude její osud. Chátrající železnice ale komplikuje rozvoj obcí.

„Obnovení této dopravy se nejeví reálné, o čemž svědčí, že není provozována více než deset let. Současný stav naopak blokuje některé investiční záměry obcí,“ uvádí se v memorandu, které podpořily Chrudim, Heřmanův Městec, Klešice, Bylany a Rozhovice.

Obce si přejí zřídit v trase stávající trati cyklostezku, která by vedla k rozvoji turistického ruchu a zajistila i větší bezpečnost při pohybu lidí.

Už v minulosti chtěla trať zlikvidovat Chrudim a nahradit ji například cyklostezkou, vždy to ale ztroskotalo na přání armády, respektive Správy státních hmotných rezerv (SSHR), která chtěla trať zachovat jako záložní napojení pro přepravu pohonných hmot ze skladu v Kostelci u Heřmanova Městce.

Její stanovisko se nezměnilo a Ředitelství silnic a dálnic dokonce už chystá stavbu obchvatu Chrudimi tak, aby koridor pro spojení mezi železniční stanicí Chrudim město a Heřmanovým Městcem byl zachován.

Starostové přišli s memorandem

Například Bylany dlouhodobě chtějí postavit stezku pro pěší a cyklisty do Chrudimi. Musí ale překonat železnici. I když po trati už léta nic nejezdí, plány zastupitelů to zásadně komplikuje. Zjistili, že jedinou reálnou variantou je postavit nad železnicí most.

Starostové s memorandem v ruce se zkusí znovu dostat do zavřených dveří. Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) by se Správa železnic mohla se Správou státních hmotných rezerv dohodnout na kompromisu.

„Nutně nepotřebují provozuschopnou trať, potřebují koridor, nebo trať, kterou do třiceti dnů dovedou zprovoznit. Správa železnic by se s nimi mohla domluvit, že jim stačí nějaký povrch, který má sklony, jež potřebuje železnice,“ uvedl Pilný.

Podle místostarosty Pavla Štěpánka (Piráti) se tak otevírá možnost vybudovat místo trati cyklostezku. „Trať může být nahrazena cyklostezkou, ale její koridor musí být zachován, veškeré její křížení musí probíhat mimoúrovňově. Správa železnic se v minulosti nechala neoficiálně slyšet, že by tu cyklostezku postavila za své,“ uvedl Štěpánek.

Obce kolem trati už podobné memorandum navrhovaly loni v červenci, ale Chrudim se k němu odmítla připojit. Mimo jiné z obav, aby neohrozila přípravu stavby severozápadního obchvatu. Nyní je v textu memoranda doplněna věta, podle níž požadavek obcí nesmí ohrozit přípravu obchvatu.

„Pro nás je prioritou severozápadní obchvat, nesmí se stát, že by memorandum šlo proti obchvatu,“ uvedl Pilný.