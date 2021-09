Testování na covid prozatím skončilo, školy v kraji riziko nepředstavují

Tři vlny testování, které musely povinně podstoupit neočkované děti ve školách v kraji, ukázaly, že nakažení koronavirem se mezi studenty téměř neobjevují. Hygiena eviduje jen jednotky pozitivních a například v Pardubicích se neobjevil jediný případ.



„Od zahájení letošního školního roku bylo na 18 základních školách zřizovaných městem Pardubice provedeno 21 234 testů antigenních i PCR, některé školy a rodiče totiž využívali možnost PCR prostřednictvím spolupráce s registrovanými zdravotnickými zařízeními. Za tuto dobu nebyl odhalen žádný pozitivní případ. Kvituji proto, že končí platnost příslušného opatření ministerstva zdravotnictví a děti se ve školách nebudou testovat,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Bezpečný návrat do lavic mají za sebou i žáci svitavské základní školy na ulici T. G. Masaryka. Testování se pro ně stalo běžnou rutinou. Ředitel školy Jiří Sehnal přiznává, že po jarní vlně testů nešlo o nic, co by po prázdninách způsobovalo u dětí trauma.

„Testování se pro žáky stalo natolik běžnou rutinou, jako je mytí rukou. Není to něco, co by nás omezovalo. Testy probíhaly hned první vyučovací hodinu. Pokud to bylo jen trochu možné, děti instruoval třídní učitel, kterému byl nápomocný asistent,“ říká Jiří Sehnal, který je ředitelem školy s 320 žáky.

Stejně jako všechny ostatní svitavské školy se i tady spoléhali na antigenní formu testování. „Před začátkem školního roku jsme na úrovni města řešili, zda je reálné zajistit PCR testy. Z organizačního hlediska by to však bylo složité, a proto jsme se shodli, že využijeme testy, které budeme mít od státu,“ dodal Sehnal.

„Bylo nám řečeno, že testy pro celonárodní screening v září jsou výrazně citlivější než ty, které jsme měli v minulém školním roce. Mohu potvrdit, že loni se poměrně běžně u velkého množství testů stávalo, že jsme je museli opakovat. Zhruba jeden z padesáti testů nefungoval. Nebyla z něho jasná pozitivita ani negativita. Neprůkazný jsme v září měli pouze jeden vzorek,“ potvrdil v rámci trojího testování jediný případ žáka, u kterého bylo podezření, že je nemocný.

„Šlo o dítě, které mělo respirační potíže a nebylo zrovna v dobré kondici. Měli jsme určitou obavu, ale nakonec se ukázala jako lichá. Dvakrát po sobě jsme test opakovali a další testy už vyšly negativní,“ dodal Sehnal.

Dva pozitivní

Pozitivní záchyty v rámci trojí vlny testování neregistrují příliš ani jinde. Z 68 tisíc dětí na základních a středních školách v Pardubickém kraji se prvního kola testování účastnilo 42 500 jedinců, pozitivní byli pouze dva. Výsledky za ostatní kola ministerstvo zdravotnictví komentovat nechtělo.

„Pokud dojde k šíření nákazy lokálně, můžeme k testování opětovně přistoupit na této lokální úrovni,“ sdělila mluvčí ministerstva Martina Čovbanová s tím, že plošným testováním neskončila povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách škol.

Přesná čísla s odkazem na ministerské embargo nechtěla upřesnit ani Krajská hygienická stanice Pardubického kraje. „Mohu pouze sdělit, že testování odhalilo pozitivní pouze jednotlivce,“ řekla vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygieny Olga Hégrová.

Přesto se někteří žáci museli vrátit na distanční výuku. Nebyl to však důsledek plošného testování. V rámci Pardubického kraje bylo na konci minulého týdne na distanční výuce kolem deseti tříd, z toho šest tříd jen v rámci okresu Svitavy.

„Na distanční výuce máme vyřazené třídy z jiného důvodu než kvůli společnému testování ve školách. Většinou jde o děti, které onemocněly v rodině. Nemoc se u nich neprojevila během tří vln testování, ale v jiných dnech,“ uvedla Hégrová. Podle Rychteckého je v karanténě ze stejného důvodu také jedna třída v Pardubicích.

Podle hygieny platí, že pokud vyšlo dítě pozitivní v pondělí a nebylo ráno ve školní družině nebo v kolektivu na internátu, nedochází k omezení výuky celé třídy. Jestliže bylo otestováno pozitivně ve čtvrtek, vyřazuje se daná třída nebo celý kolektiv, ve kterém dítě bylo přítomno.