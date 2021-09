Imunolog Hořejší: Výsledky testů žáků jsou dobré, ale počkejme na konec září

Testování ve školách přineslo pozitivní výsledky. Zúčastnilo se ho přibližně milion dětí, pozitivních případů se objevilo 111, uvedl v neděli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro ČT. Jde o první zveřejněné výsledky, které dodalo 86 procent škol.

Co výsledky podle vás říkají, jsme na tom nyní dobře?

Myslím si, že to jen potvrzuje dobrá čísla, která jsme zaznamenávali doteď. V posledních týdnech sice začali mírně přibývat pozitivně testování, nestoupají však počty hospitalizovaných pacientů. V červnu se zrušila drtivá většina opatření a ta, co stále platí, se dodržují poměrně „lajdácky“. Přesto se situace nezhoršuje.