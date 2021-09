Testování ve školách by mělo pokračovat, myslí si karlovarský hejtman

Konkrétní počty pozitivně testovaných dětí se hejtmanství dozví až v úterý, poté bude podle hejtmana Petra Kulhánka záležet na postoji ministerstva zdravotnictví, zdali bude testování ve vybraných školách probíhat i nadále.



„Můj názor je ale takový, že tam, kde se pozitivní záchyty potvrdí ve větší míře, by mělo testování rozhodně pokračovat,“ konstatoval Petr Kulhánek s tím, že k uzavření celých škol nebo tříd zatím nedošlo a do izolace šli po prokázání nákazy pouze jednotlivci.



Podle hejtmana je zároveň nutné podpořit očkování, a to zejména mezi mladšími ročníky. „Za mě by nejvíc pomohlo vyjmout testování na onemocnění covid-19 ze zdravotnického systému České republiky. Každý, kdo bude chtít jít na koncert, do divadla nebo na sportoviště, by měl být buďto očkován, nebo se nechá otestovat, avšak na vlastní náklady,“ uvedl Kulhánek.



Zopakoval zároveň, že je kraj připraven očkovat i v odlehlejších místech regionu, nikoliv jen v očkovacích centrech: „Je to doslova mravenčí práce s jednotlivými starosty, po kterých chceme, aby lokalizovali ještě neočkované skupiny obyvatel, aby za nimi mohl náš mobilní očkovací tým vyjet.“

Ochota zdravotníků klesá

Přestože testy v regionu denně odhalí v průměru kolem dvaceti nových případů onemocnění covid-19, hospitalizovaných nepřibývá. „Ke včerejšímu dni leželo v našich nemocnicích podobně jako v uplynulých dvou týdnech šest covidových pacientů a pouze jeden z nich vyžaduje intenzivní péči,“ konstatoval v pondělí ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.



Potvrdil zároveň, že většinou jde o neočkované pacienty. „Výjimkou je žena po transplantaci, která má sníženou imunitu a navzdory očkování onemocněla,“ konstatoval.



Zdravotnická zařízení v kraji jsou zároveň podle něj na případnou čtvrtou vlnu pandemie připravená a v záloze mají podrobný pandemický plán. „Já jen doufám, že už k přetížení nemocnic tentokrát nedojde. S každou další vlnou totiž klesá ochota personálu, a naopak se zvyšuje jeho frustrace. S případnou reprofilizací standardních lůžek na covidová tedy počítáme, až praxe samotná však ukáže, jak se nakonec dokážeme zmobilizovat my jako zdravotníci.“