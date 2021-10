Z chrudimské interny odešli lékaři, na ambulanci musejí lidé do Pardubic

Interní příjmová ambulance Chrudimské nemocnice byla po celé září uzavřena každý pátek a sobotu.

„Interna nám neběží dva dny v týdnu, pátky a soboty, což je osm dní v měsíci, odešlo nám naráz osm lékařů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková (STAN). Dodala, že nemocnice zatím přijala dva nové lékaře a jedná o příchodu ještě jednoho.

Lůžková péče je podle nemocnice zajištěna v plném rozsahu, základní ambulance taktéž, problém se tak týká ústavní pohotovostní služby. Ale i to znamená pro pacienty problém.

„Je to pro ně velice nepříjemné, jsou omezeny ambulantní služby, takže pokud má někdo problém, musí jet do Pardubic. Pokud se v Pardubicích rozhodne, že bude hospitalizován, vrací se do Chrudimské nemocnice,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO) během jednání krajských zastupitelů tento týden.

Internisty shánějí i další nemocnice

Chrudimská nemocnice není jediná v regionu, která má potíže sehnat internisty. Kvůli nedostatku lékařů nemocnice v Čáslavi v září internu dokonce uzavřela. Potíže s internou má podle Matouškové i nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Nemocnice a Pardubický kraj se snaží najít lékaře, kteří by přišli na internu do Chrudimi pomoci. „Jako další opatření jsme oslovili praktické lékaře, dále lékaře z regionu, kteří mají interní kvalifikaci, a děláme samozřejmě náborové aktivity. Je to celorepublikový problém. Interna je obor, ve kterém lékaři nejsou,“ přiznává Matoušková.

Teoreticky by Nemocnice Pardubického kraje, pod které spadá pět nemocnic, mohly poslat do Chrudimi lékaře z Pardubic. Jenže nemocnice může své zaměstnance o takovou výpomoc jenom požádat.

„Přestože jsme jedna akciová společnost, výkon práce je historicky psán na jednotlivé nemocnice. Takže nemůžete nařídit lékařům, aby se přesunuli, je to na jejich dobrovolnosti,“ řekl na jednání zastupitelů kraje Jiří Skalický, který je pověřen řízením Pardubické nemocnice.

Uvedl, že nastupující lékaři a zdravotní sestry by kvůli tomu měli mít ve smlouvě, že jejich výkon jejich práce je vázán na nemocnice ve východní nebo západní části Pardubického kraje.