Bohdanečtí rybáři za účasti publika vylovili největší rybník

Tradiční výlov v den 101. výročí vzniku československého státu přivítal na hrázi Bohdanečského rybníka stovky lidí. Silnice I/36 byla obležena auty, městští strážníci měli službu u výjezdu od rybníka, odkud rybáři odváželi do sádek první úlovky.

„Pomáháme hlavně tady, řidiči snad umí použít zdravý rozum a bezpečně zaparkují,“ řekl strážník bohdanečské městské policie Michal Jelínek. Občas neukázněné návštěvníky výlovu vytroubil netrpělivý řidič kamionu, lidé si totiž občas skutečně mysleli, že jim silnice v den výlovu patří.

Na hrázi rybníka už si po sedmé hodině hledají co nejlepší místo k výhledu první návštěvníci. Za půl hodiny už bude pozdě, lidé zcela zaplní nejen hráz Bohdanečského rybníka, ale sestoupí i dolů ke břehům okukovat třídění ryb.

„Hop, hop hop,“ diktuje rytmus plašení jeden z rybářů. Třiadvacet mužů v gumových rybářských oblecích na jeho pokyn buší dřevěnými pruty do vody a pohání ryby do loviště. Další pomáhají na bocích.

Pondělí bylo pro veřejnost, lovit se bude ještě tři dny

„Jsme na začátku, dnes lovíme pro veřejnost, zdá se, že průměrná váha ryb odpovídá očekávaným plánům,“ řekl jednatel Rybničního hospodářství Lázní Bohdaneč Adolf Vondrka.

První ryby, které opouštějí rybník v kádích, jsou kapři. Ve třech stáncích na ně čekají v zástupech návštěvníci rybolovu. „Netříděného kapra převážíme na stánky, abychom uspokojili zákazníky, a jakmile tam kapři budou, začneme ty další třídit,“ řekl porybný bohdanečských rybářů Miroslav Středa.

Rybáři hned odvážejí na sádky takzvanou bílou rybu, což je plotice, perlín či slunka. Drobné rybky si koupí majitelé rybníků a vysadí je do sportovních vod nebo je využijí jako krmení dravých ryb.

Výlov bude pokračovat ještě tři dny. Rybník má totiž dvě výpusti, a tak budou rybáři druhou část rybníka lovit později. „Tady lovíme méně ryb než na druhé výpusti. Zde předpokládáme výlovek kolem sta metráků ryb, na druhé výpusti to bude možná až 250 metráků. Je to opačně, než by to mělo být, a je to pro nás špatně,“ uvedl porybný Miroslav Středa.

Po odbahnění rybníka se totiž vytvořilo rozvodí a vodní plocha se rozdělila na dvě poloviny. Na hůř lovitelném místě zůstává více ryb než na tom, kde se včera tradiční výlov konal. „Sumci by tady být neměli, jedině pokud by sem připlavali z Opatovického kanálu. Tady je zákaz vysazování sumce, protože pak žere pulce a obojživelníky, takže Agentura ochrany přírody a krajiny si to nepřeje,“ řekl Středa.

Ryby se z druhé a nepoměrně hůře lovitelné půlky Bohdanečského rybníka táhnou vodním kanálem a pro rybáře zde nastává velká dřina s nejistým výsledkem. „Ryby zde v jednom podhloubeném místě zůstávají a nejdou vyplašit směrem k výpusti,“ popsal Středa. A tak zatímco včera rybáři pustili lidi až ke kádím obdivovat úlovky, na druhé komplikované výpusti mají raději klid na práci bez divácké kulisy.