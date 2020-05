Neexistuje a přece je. Baťovu pojízdnou kancelář ve fordce ukazují 3D brýle

, aktualizováno

Když se na karosáře Josefa Sodomku obrátil podnikatel Jan Antonín Baťa, zda by jeho fordku nepředělal na pojízdnou kancelář, kde by mohl pracovat i přespávat, byla to pro vysokomýtskou firmu výzva, se kterou se chtěl Sodomka důstojně poprat. Exemplář se nedochoval, ale přesto je možné si atypické auto nyní nově prohlédnout.