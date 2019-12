O mých vazbách na budějovický hokej se vědělo, diví se výtkám kouč Dynama

Radek Bělohlav ovšem na pátečním tréninku společně s kolegou Otakarem Janeckým normálně řídil přípravu na víkendový dvojzápas s pražskou Spartou a brněnskou Kometou. Scházel jen druhý asistent Petr Čáslava, který se s hlavním koučem nepohodl.

Po tréninku se Bělohlav vůbec poprvé vyjádřil k tomu, co se v poslední době kolem klubu děje (například si fanoušci po nedávném zápase s Plzní počkali na sportovního manažera a asistenta trenéra), i k možné změně v realizačním týmu.



„To už žádná změna není. Tady to poslední dobou probíhá tímhle způsobem,“ konstatoval Bělohlav. „Je to hodně nepříjemné, hráče od toho zkoušíme oprostit. A my trenéři to zkusíme zvládnout,“ pokračoval.

Jak vnímáte to, že primátoru Pardubic Martinu Charvátovi z důvodu možného střetu zájmu vadí, že jste osobně zainteresován v českobudějovickém hokeji? (Radek Bělohlav je jednatelem společnosti CB Hokej 2013 s. r. o., která provozuje lední hokej v Českých Budějovicích, pozn.red.)

V tomto směru všichni věděli, ještě než jsem podepsal smlouvu, jak to máme. Myslím, že to naopak dokonce kvitovali a dělali z toho přednost. V této chvíli té reakci nerozumím. Co k tomu mám říct.

Berete to jako „podpásovku“, svého druhu podraz?

No... Já moc nerozumím otočení v tomto směru. Do politiky se nemíchám, jestli to chtějí pro něco využít... Nechápu to. Všichni o tom vědí. V tenhle moment to nepředstavuje žádný problém mezi kluby, nějaká spolupráce mezi nimi i byla a profitovaly z toho i Pardubice - při hostování Klozáka (útočníka Jana Kloze) a podobně. Je to jejich reakce, já to neovlivním. Co s tím mám dělat.

Můžete ze svého pohledu říct něco k tomu, co psal Petr Čáslava na Instagramu?

Co psal na Instagramu?

Neslo se to v duchu, že jste mu před posledním zápasem v Třinci vzal obránce, které měl na starosti, a že už to tudíž nebude dělat.

Jako hlavní trenér jsem koučoval zápas. To je všechno. Ano, on v tomto zápase neposílal hráče na led. Ale myslím, že jako hlavní trenér můžu v tomhle směru udělat rozhodnutí. Popravdě řečeno, nerozumím tomu.

Na pátečním tréninku Čáslava nebyl. Platí tedy, že v realizačním týmu už dál nefunguje?

Od víkendu jsme ho neviděli.