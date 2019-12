Vedení ven! Fanoušci hokejistů Pardubic běsnili za arénou

V pátek se ten samý Otakar Janecký ocitl v docela jiné roli. I na něj se obrátil hněv fanoušků, kterým došla trpělivost s vedením a trenéry Dynama. Už během zápasu s Plzní (4:3 po prodl.) se na jižní tribuně objevil transparent, podle něhož se z legendy stala krysa. O Janeckém část fanoušků tvrdí, že vyštval lídry týmu a že se během zápasů vysmívá tribunám.

Co na tom, že Pardubice porazily favorita, fanoušky to neuklidnilo. Po utkání zatarasili dveře u kabiny hokejistů a chtěli lidem z vedení do očí říct, co si o řízení jejich oblíbeného klubu myslí. Janecký se snažil vytratit, vzal si kolo, ale pryč neodjel. Rozzlobený dav ho totiž obklopil a začal do něj strkat.

„Táhni do pr... Řekni nám, co tady děláš, za kolik tam seš?“ pořvával například na Janeckého jeden z fanoušků. Janecký jen stál a čekal, až emoce trochu opadnou.

Dá se říct, že příznivci pardubického hokeje jsou situací kolem svého milovaného klubu více či méně znechuceni již od roku 2012, přesněji od nepochopitelného vyhazovu manažera Zbyňka Kusého těsně po posledním titulu Pardubic. Od té doby to v „hockeytownu“ jede z kopce. A pěkně rychle. Netřeba připomínat nesčetně vyměněných trenérů, manažerů, dvě baráže během posledních tří sezon a kdoví co ještě.

Fanoušci se pustili do prvního ostřejšího konfliktu

Nic z toho se fanouškům rozhodně nelíbí, jenže je provázel jeden zásadní problém: Poté co dlouholetý šéf fanklubu Karel Klodner pár let zpátky oznámil, že v této funkci končí, nedokázali držet spolu. Proběhlo už mnoho pokusů o nejrůznější bojkoty, výzvy a jiné pokusy o zlepšení situace. Vždy se však na tribuně našel někdo, kdo se nezapojil, v horším případě zůstalo jen u siláckých statusů na Facebooku.

Teď ovšem o ničem takovém nemohla být řeč. „Naloženo“ nedostal pouze Janecký, ale také Dušan Salfický, nástupce vyhozeného sportovního manažera Jaromíra Kverky. Člověk, kterého taktéž klub z různých pozic několikrát vyhodil. A v neposlední řadě člověk, který je mezi fans zatraceně neoblíbený nejen kvůli politické příslušnosti.

„Salfický, ty jsi hova...!“ řvali mu do obličeje ani ne z metru se zdviženými pěstmi.

Vedle něj v tu chvíli postával primátor Pardubic Martin Charvát a oba se skrz megafon snažili s davem komunikovat.

Zato ředitel klubu Martin Sýkora se neobjevil. Zůstal zavřený ve své kanceláři. Těžko říct, jak se mu spalo, fanoušci však poprvé veřejně ukázali, že jsou skutečně vytočení.

Podle informací MF DNES mělo dokonce dojít k fyzickému konfliktu Petra Čáslavy s jedním z buřičů.

Ti se vyřádili také na vedoucím mužstva Denisu Havlovi, jenž jim dlouhodobě nevoní. I on byl během pátečního duelu označen za krysu a po něm mu na parkovišti za arénou fanoušci kopali do auta.

Žádán byl taktéž konec trenéra Radka Bělohlava, návrat Miloše Holaně a konečně odpolitizování Dynama, které je však prozatím v nedohlednu.