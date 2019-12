Z vraždy servírky v Ostravě policie obvinila dvaatřicetiletého recidivistu

Šestačtyřicetiletou ženu našla v tratolišti krve v pondělí před čtrnáctou hodinou její kolegyně z restaurace U lišáka v ulici Na Liščině v Hrušově. Přivolaní policisté hned zjistili, že servírka byla zavražděna.

Už o dva dny později zadrželi podezřelého. „Vrchní komisař muže následně obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Vrchní komisař podal podnět k návrhu na vzetí do vazby, o kterém bude rozhodovat soud,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Upozornila, že muž byl už trestán kvůli majetkovým činům. Stejný motiv byl nejspíše důvodem i nyní. Bližší informace, například jestli bylo z restaurace něco odcizeno nebo zda pachatel použil nějakou zbraň, policie zatím neuvedla.