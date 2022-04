Čipování, očkování i léčba. Veterináři se starají o psy a kočky uprchlíků

Návštěva veterináře do 72 hodin od příjezdu, dvě prohlídky a desetidenní karanténa zvířat. To jsou povinnosti, které musí splnit všichni ukrajinští uprchlíci, pokud si s sebou do Česka přivezou psa, kočku nebo fretku.