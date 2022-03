Někteří veterináři nabízejí pro zvířata uprchlíků očkování zdarma

Díky výjimce mohou veškerá veterinární vyšetření podstoupit zvířata uprchlíků až potom, co se ubytují.

Hned poté musí lidé své psy či kočky ohlásit u soukromého veterinárního lékaře. Ten je vyšetří a případně identifikuje pomocí čipu.

„Majitelé musí u svých psů a koček dodržet desetidenní karanténu. Po uplynutí pěti dnů následuje další vyšetření, po kterém už může lékař zvíře naočkovat proti vzteklině,“ vysvětluje pravidla ředitel krajské veterinární správy František Kouba.

Kolik takových zvířat doputovalo na jih Čech, zatím veterináři přesně nevědí. „Musíme dbát na to, aby zvířata byla očkovaná, aby nerozšířila například vzteklinu, která se na Ukrajině vyskytuje. Proto je nutné dodržet přesně dané postupy,“ doplňuje Kouba. Vzteklinu mohou přenášet i fretky.

Zvířata podle jeho slov zachraňují nejen jednotlivci, ale i organizace, které je převážejí například z útulků nebo z ulic, kde hrozí mnohem větší rizika nákazy. Pro ně platí úplně stejná pravidla.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. „Jejím typickým projevem je změna chování zvířat směřující k postupné agresivitě vůči lidem i jiným zvířatům a neschopnost přijímat potravu. V Česku jsme bez této nákazy od roku 2004,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Nejčastější formou přenosu je pokousání.

Proto je důležité dodržovat pravidla ohledně povinného očkování. „Žádáme všechny, kteří se pro záchranu psů neznámého původu rozhodnou, aby nejdříve kontaktovali místně příslušnou krajskou veterinární správu a řešili s ní přesun zvířat individuálně,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

Solidaritu vyjádřila i řada veterinárních ordinací na jihu Čech, které nabízejí vyšetření a případnou další léčbu těchto zvířat zdarma.

To se týká i písecké veterinární kliniky na Mírovém náměstí. Kromě možnosti bezplatného vyšetření pro zvířata, jež doprovází uprchlíky, nabízejí zdarma i očkování a očipování. S sebou do ordinace by si měl majitel přinést doklady zvířete, jako je pas nebo očkovací průkaz, aby veterináři měli přehled o tom, jestli bylo zvíře v minulosti pravidelně ošetřované. Pomoc poskytnou i těm, kteří průkaz nemají.