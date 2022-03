Centrem pomoci pro Ukrajince prošly hned po otevření stovky uprchlíků

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Pouze 24 hodin trvalo jihočeskému hejtmanství připravit centrum pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Od dnešních ranních hodin mohou proudit na českobudějovické letiště v Plané, kde mají možnost si na jednom místě vyřídit veškeré potřebné dokumenty. S příjezdem prvních autobusů se příletová hala zcela zaplnila.

„Centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům jsme otevřeli v 7 hodin a první větší skupina dorazila deset minut poté. I když se na některých stanovištích tvoří fronty, zatím všechno zvládáme,“ vysvětluje Marta Spálenková z oddělení krizového řízení Jihočeského kraje.

Okolo 9. hodiny se v centru pohybovalo odhadem asi 300 uprchlíků, zhruba polovina z nich trávila čas v improvizované čekárně, zbytek postupoval po jednotlivých stanovištích, aby nakonec mohl dostat povolení k pobytu a vízum.

„Mohou si zde vyřešit i ubytování, pokud ho nemají zajištěné. Nabízíme přednostně státní zařízení, až potom krajské nebo obecní. Pokud dojdou kapacity i zde, můžeme nabízet soukromé ubytování, které budou mít k dispozici,“ pokračuje Spálenková.

Největší fronta se už od začátku tvořila u okénka cizinecké policie, kde Ukrajinci dostávají víza. „Tam je ten proces trochu náročnější. Vzhledem k tomu, že dokument je cenina, jeho vyhotovení na speciální tiskárně chvíli trvá,“ doplňuje Spálenková.

Centrum by podle jejího odhadu mělo být schopné odbavit několik stovek uprchlíků denně, což odpovídá aktuální poptávce. „Kdyby se nám to hodně hroutilo, museli bychom s dovozem uprchlíků přestat. To zatím nehrozí, ale propustnost na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra je poměrně malá, s tím se musí ještě něco udělat,“ říká Spálenková.

Kromě dvou hlavních místností je na letišti připravený také dětský koutek a odpočinková místnost s několika desítkami lůžek. Na místě jsou také členové Českého červeného kříže, který ukrajinským uprchlíkům zajišťuje teplé nápoje a další občerstvení.