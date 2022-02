Ministr Rakušan promluví po jednání Ústředního krizového štábu

Rakušan v pondělí na Twitteru také uvedl, že se tento týden neuskuteční zkouška sirén. „Ve středu sirény nebudou. Nechceme nikomu připomínat hrůzu, která se právě teď děje pár stovek kilometrů daleko. Rozhodnutí zrušit pravidelnou zkoušku sirén proto považuji za logické a správné,“ uvedl.

Vláda v pátek schválila poskytnutí 300 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vojenskému vpádu do země opustit své domovy.

Minulý týden vláda také spustila druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci ukrajinským uprchlíkům. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000 lidí. Rakušan již v neděli uvedl, že předpokládaných počet uprchlíků by státní rozpočet přišlo asi na 1,5 miliardy korun. Pokud by jich dorazily desetitisíce, přišlo by to státní rozpočet na 15 až 20 miliard. V takovém případě by ale pomohla s penězi Evropská unie, protože by šlo o migrační vlnu velkého rozsahu.

Ministerstvo vnitra chystá elektronický nástroj, který má nabídky pomoci koordinovat, jedná se o systém, do kterého budou mít přístup samosprávy a stát. Ministr vnitra Vít Rakušan v České televizi uvedl, že platforma by mohla být připravená v pondělí.

Česká vláda o víkendu schválila dodávku vojenského materiálu v hodnotě 400 milionů korun pro Ukrajinu. Pomoc mohou ale i jedinci nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel, ale také léků, zdravotnického materiálu či peněz. Na Facebooku seznam zveřejnilo v sobotu ukrajinské velvyslanectví v ČR. Zveřejnilo také stránky, na kterých mohou Češi hlásit svoji pomoc uprchlíkům s bydlením či dopravou.