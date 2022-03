Stojíme při vás, slibují jihočeské firmy. Ukrajinců zatím odešlo minimum

Zaměstnavatelé Ukrajincům nabízejí finanční podporu, ubytování i pracovní uplatnění pro jejich blízké, kteří přijedou ze země, kde už týden zuří válka.

„Snažíme se zaměstnancům svými kroky ukázat, že při nich stojíme,“ říká David Havelec za píseckou Faurecii. Společnost, která má ve městě dva závody, zaměstnává dohromady zhruba 200 Ukrajinců.

Kvůli povolávacím rozkazům nebo z vlastního rozhodnutí jich zatím odjelo domů jen pár.

Faurecia zřídila v kantýně i na ubytovně wi-fi hotspot, aby měli lidé možnost komunikovat s blízkými na Ukrajině. Současně hradí náklady za ubytovnu pro příbuzné zaměstnanců, kteří už přijeli z Ukrajiny do Písku. Ti, kteří se rozhodnou dojet pro své blízké na hranice, mohou požádat o finanční zálohu.

„Máme také ukrajinskou koordinátorku. Řeší s našimi zaměstnanci právní věci pro ně nebo jejich příbuzné. Jsme připravení nabídnout i místa, samozřejmě záleží na tom, jestli budou schopní zvládnout náročnost práce,“ uvádí Havelec.

Současně ale podotýká, že firma v tuto chvíli neví, jaké budou kvůli dění na Ukrajině objemy výroby. „Je možné, že nebude třeba tolik vyrábět. Pak by pro nás bylo primární postarat se o své lidi, abychom nemuseli nikoho propouštět,“ míní Havelec.

Zhruba 130 pracovníků z Ukrajiny působí i v Leifheitu v Blatné na Strakonicku. Na základě povolávacího rozkazu odjel do války zatím jen jeden z nich. „Někteří muži ale měli rozpracovaná víza. Doufáme, že se vrátí, a počkáme na ně i s pracovními místy,“ podotýká personalistka Kateřina Nousková.

„Jsme také ve spojení s úřadem práce a počítáme, kolik míst bychom mohli nabídnout. Snažíme se přijmout mezi kmenové zaměstnance i rodinné příslušníky našich ukrajinských pracovníků,“ dodává.

V budějovické Madetě tvoří Ukrajinci pět procent z celkového počtu 1 500 zaměstnanců. I oni se mohou obrátit na svého zaměstnavatele, třeba kdyby potřebovali uvolnit z práce, pomoct zajistit dopravu svých blízkých, jejich ubytování nebo zaměstnání.

„Aktuálně žádají zejména o zajištění práce pro příbuzné, kteří už jsou v Česku. Jsou to jednotky případů. Všem jsme zatím vyhověli,“ informuje personální ředitel Pavel Buryánek.

Na Ukrajinu odešlo zatím jen několik zaměstnanců. „Pokud by nám chyběli všichni, byla by to poměrně významná komplikace,“ podotkl Buryánek.

Pomoc nabízejí i firmy, v nichž Ukrajinci nepracují. Patří mezi ně například písecký Interplex. „Není nám to lhostejné. Náš kooperant má zhruba 40 zaměstnanců z Ukrajiny. Přes víkend se jim podařilo soukromě dopravit do Čech své rodiny, a tak nás požádal, jestli bychom nepomohli vybavit ubytovny vším potřebným. V naší společnosti proto vznikla sbírka. I naši zaměstnanci nabízejí ubytování,“ popisuje personální manažerka Interplexu Kateřina Kudlíková.

Firma je ve spojení s hospodářskou komorou a městem Písek a nebrání se v budoucnu ani možnosti zaměstnat ukrajinské pracovníky.

Legální víza, ubytování a práci zprostředkovávají Ukrajincům také rodiče Bohdana Manzyuka z Vodňan. „Co víme, tak přibližně sto mužů chtělo odjet zpět na Ukrajinu, což by byl pro firmy na jihu Čech velký problém. Hned ve čtvrtek od rána rodiče jezdili po firmách s motivačními proslovy, aby ti, co nemusí opustit zemi, zůstali zde a nepropadali panice,“ vypráví Manzyuk.

Ten se narodil v Česku, ale stále má příbuzné na Ukrajině. Jeho otec provozuje zároveň stavební firmu a zahradnictví, kde zaměstnává 300 Ukrajinců. Nyní pomáhá jejich příbuzným dostat se do bezpečí.

„Když zůstanou tady a budou dále pracovat, mohou pomoct rodinám, které za nimi dorazí třeba bez peněz,“ ví Manzyuk. V oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek je uprchlíkům a Ukrajincům žijícím v Česku připravený pomoct také úřad práce.

„Na každém kontaktním pracovišti zřizujeme přepážku, u které jim poradí, případně je pracovníci úřadu nasměrují na další instituce. Zástupci úřadů práce jsou také součástí krizových štábů krajů,“ informuje jeho mluvčí Kateřina Beránková.