U psů, koček a fretek z Ukrajiny je především nutné ohlídat vzteklinu

Válka na Ukrajině se pochopitelně bytostně dotýká i zvířat. Proto také od minulého pátku platí, že prchající Ukrajinci si mohou brát s sebou do České republiky i své domácí mazlíčky. U psů, koček a fretek je jen nutné dodržet desetidenní karanténu, nechat je očipovat, vyloučit onemocnění vzteklinou a proti této nemoci je naočkovat, pokud očkováni nejsou.

Martina Načeradská a její ordinace v pražských Strašnicích patří k těm veterinárním klinikám, která se z vlastní iniciativy rozhodla, že v rámci povinných veterinárních opatření prohlédnou a ošetří mazlíčky uprchlíků z Ukrajiny zdarma. Stejně jako pejska z Kyjeva v úterý odpoledne.

„Jednalo se o Jack Russell teriéra, který sice měl to štěstí, že z Kyjeva v neděli přicestoval autem, nicméně na cestě byl se svou majitelkou dlouhých pět dní. Takže byl hodně unavený,“ konstatovala veterinářka. A dodala, že pejsek byl sice očipovaný a před dvěma týdny absolvoval i očkování proti vzteklině, nicméně stejně u něj bylo nutné provést klinické vyšetření vylučující příznaky vztekliny a čeká ho samozřejmě ještě zbývající dny karantény. „Rovněž při druhé návštěvě bude potřeba případné příznaky vztekliny u pejska vyloučit,“ vysvětlila Martina Načeradská.

Tento Jack Russel teriér byl pět dní na cestě z Kyjeva, do Prahy přicestoval v neděli 27. 2. autem. Je v domácí karanténě, v úterý podstoupil první ze dvou povinných klinických vyšetření k vyloučení vztekliny.

Každý veterinární lékař si dobře uvědomuje, jak je očkování proti vzteklině jako smrtelné nemoci důležité. U nás jsou povinně očkováni všichni psi, na Ukrajině tomu tak není. V České republice je tedy sice vzteklina aktuálně pod kontrolou, to ovšem nic nemění na skutečnosti, že ve světě má tato smrtelná nemoc ročně stále zhruba 55 tisíc obětí. A například v sousedním Polsku se onemocnění šíří už několik let, koneckonců české úřady v tomto ohledu aktuálně sledují situaci u polských hranic. Obezřetnost je tedy na místě.

„Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nimž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád, když v pátek 25. února SVS výrazně zjednodušila podmínky pro vstup koček, psů a fretek z Ukrajiny na naše území v reakci na čtvrteční invazi ruských vojsk. Vstup ostatních zvířat v zájmovém chovu do ČR se neomezuje nijak. Podobně vychází uprchlíkům s domácími mazlíčky vstříc i Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Co tedy musí uprchlíci s mazlíčkem dodržet?

Pro vstup do České republiky ani psi, kočky a fretky občanů Ukrajiny aktuálně nepotřebují mikročip nebo tetování, ani veterinární označení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem či sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. Což jsou za normální situace požadavky, které nelze obejít. (Aktuální podmínky pro vstup zvířat z Ukrajiny v češtině, ukrajinštině a angličtině ke stažení zde.)

Všechno potřebné lze řešit až u nás, je ovšem nutné dodržet jasně dané podmínky a zvíře po dobu deseti dní držet v domácí karanténě. „Neznamená to, že by majitel nemohl psa chodit venčit, jen ho nesmí pouštět z vodítka a musí zamezit kontaktu s jinými psy,“ vysvětluje Načeradská. Kočky a fretky majitelé většinou nevenčí, karanténa je tedy v jejich případě jednodušší.

Dále je potřeba zajistit do 72 hodin od vstupu na naše území vyšetření zvířete veterinárním lékařem kvůli vyloučení vztekliny. A pokud zvíře není nijak označeno, nechat ho očipovat. Další veterinární kontrola je nutná mezi pátým a desátým dnem karantény. Pokud by ovšem zvíře v karanténě jevilo příznaky nervového onemocnění nebo někoho pokousalo, je nutné ho vzít k veterinárnímu lékaři neprodleně.

Když je zvíře při druhé povinné návštěvě veterinárního lékaře (tedy mezi 5. a 10. dnem karantény) zdravé, a není proti vzteklině očkované, veterinář jej naočkuje a vystaví mu očkovací průkaz nebo tzv. petpas.

Pak už je jen nutné místně příslušné veterinární správě SVS neprodleně odevzdat formulář s informacemi o zvířeti (v češtině, angličtině i ukrajinštině lze tento formulář stáhnout zde).

Toto jsou tedy v kostce pravidla nastavená Státní veterinární správou ČR pro všechny psy, kočky a fretky přivezené z Ukrajiny, tedy i pro ty očipované, případně i naočkované proti vzteklině.

Kdo může, snaží se z Ukrajiny odcestovat se svým mazlíčkem. Maďarsko, Polsko i Slovensko většinou poskytují veterinární služby už na hranicích, i Česká republika otevřela zvířatům uprchlíků své hranice a zmírnila podmínky pro vstup.

Současný válečný konflikt na Ukrajině trvá týden, řada Ukrajinců k nám teprve přicestuje, někteří právě i se svými psími či kočičími mazlíčky nebo s fretkou. Řada těchto zvířat pravděpodobně podstoupí první povinné veterinární vyšetření už na hranicích se Slovenskem, logicky bude mít každý případ svůj vlastní příběh, nicméně na našem území je nutné dodržet veterinární opatření daná SVS České republiky.

Ukrajinští uprchlíci najdou nejen v Praze, ale na řadě dalších míst u nás veterinární ordinace, kde jsou připraveni tyto jejich mazlíčky ošetřit v rámci nezbytně nutně nastavených pravidel zdarma. Patří k nim namátkou VETPOL v Holešově na Zlínsku, MVDr. Jiří Žák či veterinární klinika Animed v Brně, veterina v Týnci nad Sázavou, BONAVET v Mladé Boleslavi nebo K-vet ordinace v Mnichově Hradišti či obci Kněžmost. Veterinární ordinace tuto informaci většinou uvádějí na svých webových stránkách či sociálních sítích, některé i v ukrajinštině, aby uprchlíkům maximálně vyšli vstříc.