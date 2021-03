Získat nutné testy není snadné, hlásí firmy v Moravskoslezském kraji

Například společnost Gascontrol zajistila testování svých zaměstnanců díky tomu, že slíbila havířovské nemocnici výměnou vybavení chystaného očkovacího centra mobiliářem. A těžký týden zažívali i další.



„Už minulý pátek bylo zřejmé, že to nebude nic snadného. Jen dovolání se do firem, které testy nebo testování nabízejí, by vydalo na samostatnou kapitolu,“ popisuje zkušenosti ředitel nákupu skupiny BR Group Miroslav Kohút. „A když už se tam člověk dovolal, dozvěděl se, že testy ve skladech většinou nejsou,“ doplnil.



Problémem byla i cena testů od 53 do 150 korun nebo požadavek platby předem. A to je prodávající firmy často ani neměly ve skladech.

Nejlépe na tom jsou zaměstnavatelé s vlastním zdravotním střediskem, které si u zdravotních pojišťoven zajistilo smlouvu na testování.

„Testovat bude zdravotnický personál našeho lékařského centra, samotestování budeme používat jen jako doplněk. Takže většina testů bude hrazena ze zdravotního pojištění,“ vysvětlil Petr Michník, mluvčí nošovické automobilky Hyundai.

Podobně na tom jsou firmy, které si testování zajistily u smluvních partnerů.

Ne vždy je ale možné takto otestovat všechny zaměstnance. Firmy tak musí sahat k testům, které plně hrazeny nejsou.



„S ohledem na počet testů jdeme cestou samotestovacích sad, které budeme rozdávat na pracovištích,“ přiblížila plán Třineckých železáren mluvčí Petra Jurásková Macková. „Příspěvek státu nepokryje celé náklady, měsíčně nás testování bude stát odhadem asi milion korun,“ dodala.



Na zhruba 3,6 milionu korun odhadují náklady ve společnosti Liberty Ostrava. Vládní termín by měli stihnout i zde.

„Máme objednané testy a dohodnutou cenu, která se naopak u jednoho typu snížila,“ komentovala přípravy mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková. „Pravdou je, že testy, které jsme měli objednány na teď, dorazí až koncem příštího týdne, ale nahradili jsme je jinými,“ zmínila.



OKD zvýší čestnost testování

Mezi několika verzemi testování volili ve společnosti Brose CZ. „Původně jsme jako procesně nejjednodušší vyhodnotili sebetestování zaměstnanců doma. Sady měli dostávat v pravidelných intervalech. Námi zamýšlený způsob by pro nás neměl znamenat významné vícenáklady. Později jsme se ale přiklonili k testování za pomoci dodavatelské firmy, která nám dodá službu takříkajíc na klíč,“ oznámil Petr Skoček, personální ředitel Brose CZ.

Největší zkušenosti s dlouhodobým testováním v kraji mají v současnosti v těžební společnosti OKD. Ta kvůli vládnímu nařízení dosavadní frekvenci testování navýší.



„Od poloviny srpna jsme měli téměř šedesát pět tisíc PCR testů,“ řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. „I nadále budeme pokračovat v preventivním testování všech zaměstnanců a nově dle vládního nařízení častěji,“ uvedla.



Pro kombinaci testů se nakonec rozhodli ve skupině BR Group. „Podařilo se nám dohodnout s firmou, která bude naše zaměstnance testovat. Podmínkou bylo, aby při testování byla přítomna alespoň stovka zaměstnanců, což se nám daří ve většině případů dodržet. Pro zbývající zaměstnance máme připraveny samotesty,“ dokončil Miroslav Kohút.