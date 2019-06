Městským policiím v kraji chybějí strážníci, pomohly by výsluhy

MF DNES oslovila osm obecních policií, z nichž šest uvedlo, že slouží méně strážníků, než by mělo. Jen dvě personální potíže nyní nemají.

„Tabulkově máme mít 52 strážníků, ve skutečnosti jich je 47. A z nich jsou dva dlouhodobě nemocní,“ poznamenal Jiří Klein, který se v dubnu stal ředitelem Městské policie Opava. Předtím už vedl novojičínské strážníky a mnoho let pracoval u Policie České republiky.

Připustil, že plný stav by umožnil více prevence i zřízení rajonové služby s odpovědností za určité území města. Proto v Opavě zahájili náborovou kampaň s cílem najít šest uchazečů.

„Nábor se zatím příliš nedaří. Současný stav na trhu práce nabízí dostatek jiných příležitostí,“ připomněl Klein s tím, že kvůli nedostatku zájemců nově zvažují náborový příspěvek.

Nabízené výhody však ne vždy stačí, obecní policie totiž mají velkou konkurenci ve státem zřizovaných ozbrojených složkách.

„V žádném případě se nemůžeme s bonusy a sociálními jistotami rovnat Policii ČR nebo armádě,“ konstatoval ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras. I tam mají o pět strážníků méně.

Zcela zásadní je renta, ale ta u strážníků neplatí

„Zcela zásadní je podle našeho názoru renta, která láká nejvíce. My ji vyplácet nemůžeme, zákon to nedovoluje,“ přidala se Jana Matějíková, mluvčí Frýdku-Místku, kde do plného stavu chybí sedm strážníků.

I v Ostravě, kde by mělo sloužit 715 městských policistů, bojují s nedostatkem vhodných zájemců. „Do uvedeného počtu aktuálně chybí 82 strážníků,“ poznamenal mluvčí městské policie Michael Beneš.

Naopak například v Bohumíně nebo v Krnově si libují, že se jim podařilo stav strážníků zcela naplnit.

„Při výběrových řízeních, která vyhlašujeme přibližně každý třetí rok, jsme nikdy zásadní problémy neměli,“ řekl velitel bohumínské městské policie Karel Vlach.

Podobně hovoří i krnovský velitel Jaroslav Hlaváček. „Tabulkový stav máme naplněn,“ hlásí, ale současně i on upozorňuje: „Počet uchazečů o práci u městské policie se rapidně snížil.“

Zkušení strážníci brzy odejdou do důchodu

Šéfové strážníků navíc varují, že pokud se podmínky nezmění, například nebude dále možné vyplácet renty a výsluhy, ocitnou se mnohé městské policie na pokraji zániku. Blíží se totiž generační výměna, při níž zkušení policisté odejdou do důchodu.

„Pokud se tato problematika všech městských policií nevyřeší, nastane po deseti letech patová situace. Většina strážníků slouží od roku 1992 a nové se nepodaří doplnit,“ upozorňuje Pavel Kufa, velitel Městské policie Jablunkov.

Stejný čas do možného kolapsu zmiňuje i krnovský Hlaváček. „Za současného stavu se do deseti let městské policie zhroutí. Nebude mít kdo sloužit,“ tvrdí.

Podle Kleina z Opavy kromě platů a dalších výhod je nutné i zlepšení vnímání městských policií ve společnosti. „Bude-li se lepšit naše jméno u lidí, budou zde chtít pracovat další zájemci,“ vysvětlil Klein.