Stavbaři opravují hlavní tahy z Opavy, řidiče čekají dopravní omezení

V místě provizoria dělníci pokáceli stromy a skrývají ornici. Obnova přemostění na silnici I/57 potrvá do konce listopadu. Řidiče v Opavě aktuálně čeká také omezení na hlavním tahu na Ostravu.

Most nechává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravit kvůli špatnému technickému stavu, v plánu je jeho celková rekonstrukce. „Dojde na demoliční práce, sanace, výkopy, revizi mostních závěrů, obnovení izolací, úpravu nosné konstrukce včetně říms a součástí projektu jsou také nová svodidla, značky a povrch silnice I/57,“ vyjmenoval mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.

Celá zakázka přijde stát na 12,9 milionů korun. Úvodní práce zatím nemají na tamní dopravu vliv, po spuštění hlavní etapy oprav se ale obousměrný provoz ze silnice I/57 přesune na provizorní přemostění a ve špičkách se dá očekávat zdržení. „Termín zatím nebyl upřesněn,“ dodal Mazal.

Opravovaným úsekem denně projede dvanáct tisíc aut, z toho na dva tisíce těžkých náklaďáků. Trasa je využívanou spojnicí Opavy s Hradcem nad Moravicí, Novojičínskem a dálnicí D1.

V Opavě zároveň platí omezení na hlavním tahu na Ostravu, kde od kruhového objezdu na okraji města kvůli opravě povrchu Těšínské ulice platí zákaz vjezdu ve směru do Opavy. Auta aktuálně musí jako objízdnou trasu využít spojku S1 a přijet do města po silnici I/56 Hlučínskou ulicí. V příštích týdnech se uzavírka přesune na další úseky. Stavba, jejímž investorem je hejtmanství, vyjde na 25,7 milionu korun a potrvá do 14. října.