Spalovna v Ostravě chce brát odpad jen z regionu, obvod žaluje ministerstvo

„Do stavby je daleko, tři až pět let, protože povolovací proces je složitý. Ale náš záměr prověřili nezávislí odborníci a závazné souhlasné stanovisko je důkazem, že moderní zařízení nezatíží životní prostředí ve městě,“ uvedl technický ředitel firmy SUEZ Petr Špičák.

S tím se někteří Ostravané nehodlají smířit. Výhrady uplatní v dalších kolech povolovacího řízení. Například radnice Mariánských Hor a Hulvák, na jejímž území spalovna stojí, nečekala a zažalovala ministerstvo životního prostředí.

„Nežalujeme spalovnu ani ministerstvo, ale jeho postup. Napadáme to, že vydalo závazné stanovisko, kterým se musí řídit další orgány. Podle nás by stanovisko nemělo být závazné. O tom, co se kde postaví, by měly rozhodovat místní samosprávy,“ míní starosta obvodu Patrik Hujdus.

„Nás lidé zvolili, my musíme bojovat za čistý vzduch,“ řekl s tím, že čeká na reakci soudu.

Odkladný účinek žaloby či její šance na úspěch jsou sporné. Každý povolovací proces známý pod zkratkou EIA musí totiž ze zákona skončit závazným stanoviskem, ať souhlasným, nebo nesouhlasným.

V úspěch žaloby moc nevěří ani hejtman kraje Ivo Vondrák. „Vadí mi ale, že ve stanovisku není podmínka, na které jsme trvali: že spalovna bude moci likvidovat jen odpad z našeho kraje,“ řekl Vondrák.

„Už jsme to veřejně řekli a znovu slibuji, že i kdyby nám to úřady nenařídily, budeme spalovat jen odpad z regionu,“ ujistil Špičák.