Sedadla pro renovovanou Slovenskou strelu vznikají u čalouníků z Ostravy

„Tak prestižní zakázku jsme za třicet let neměli,“ konstatovala Hana Kupková, spolumajitelka specializované dílny z Ostravy - Mariánských Hor. Její manžel a majitel firmy Petr Kupka získal jako jeden ze čtyř tuzemských čalouníků povolení ministerstva kultury pracovat na národních kulturních památkách.



Práce na cennostech však přináší řadu nástrah. Památkáři totiž stanovili, že se musejí provádět tak jako při vzniku Slovenské strely, tedy v roce 1936. „To například znamená původní materiály, ručně dělané tvary z africké trávy a koňských žíní,“ přiblížila Kupková.

Nástrah však bylo mnohem více. Když se ostravští čalouníci dostali k původním sedadlům, zjistili, že jejich zelený potah není správný, ale z rekonstrukce z roku 1970, přičemž z původního interiéru existují jen černobílé fotografie.



Nakonec se s památkáři shodli na hnědobéžovém odstínu. Další potíž byla s materiálem látky potahu, vlněným řezaným plyšem, který se už nevyrábí. „Nakonec jsme se dohodli s jednou šikovnou českou textilní firmou, která tento potah zhotovila,“ popsala Kupková.

Stav původních sedadel byl žalostný

Slovenská strela byla po desítkách let ve venkovním prostoru ve velmi špatném stavu, což se odrazilo i na sedadlech.

„Jejich kostra byla vinou vlhka napadena hnilobou, pružinové kostry rezavé, vlastně jsme využili jen původní koňské žíně, které prošly cupovačkou, vyčistily se a nakadeřily,“ řekla Kupková.

Čalouníci z roku 1970 si práci výrazně usnadnili. Původní technologie asi nebyla vyžadována, proto použili latex.

Práci čalouníků z 30. let Petr Kupka hodnotí velmi dobře. „Byli to fachmani, čalounění bylo dělané tradiční technologií, což vydrží řadu let. To není pěna, která se za pár let rozpadne,“ konstatoval.

Přání? Svézt se opraveným unikátním motorákem

Řemeslníky z roku 1970 však kritizovat nechce. „Nevím totiž, jaké tehdy měli zadání a možnosti.“

Předávka 36 dvousedadel, sedadel pro strojvedoucího a závěsů se má uskutečnit na konci července a čalouníci se těší, až budou sedadla zpátky ve Slovenské strele. „Moc rádi bychom se tímto vozem někdy svezli,“ shodli se Kupkovi.

Rekonstrukci Slovenské strely pro vlastníka, firmu Tatra Trucks, provádí za zhruba 35 milionů korun skupina ČMŽO z Hranic na Přerovsku. Funkční motorový vůz pak bude stát v přístřešku před novým technickým muzeem v rodné Kopřivnici.