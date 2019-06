VIDEO: Radost i nástrahy. Podívejte se na renovaci unikátní Slovenské strely

Železniční vůz se stal národní kulturní památkou Čtyřnápravový motorový vůz byl vyroben v roce 1936 v kopřivnické Tatře pouze ve dvou kusech.

v kopřivnické Tatře pouze ve dvou kusech. Tovární typové označení vlaku je Tatra T 68 a podle spoje Bratislava - Praha , kde vůz jezdil, dostal název Slovenská strela .

, kde vůz jezdil, dostal . Do pravidelného provozu byl vůz uveden 13. července 1936 .

. Trasu Strela zvládala za čtyři a čtvrt hodiny , přičemž dosahovala rychlosti až 130 km/h .

, přičemž dosahovala rychlosti . Kapacita byla 72 lidí , pravidelné jízdy skončily v roce 1939, ještě po válce vozila Slovenská strela členy československé vládní delegace na jednání mezinárodního soudu s nacisty v německém Norimberku .

, pravidelné jízdy skončily v roce 1939, ještě po válce vozila Slovenská strela členy československé vládní delegace na jednání mezinárodního soudu s nacisty . Po nástupu komunistů k moci byla Slovenská strela odstavena, jeden vůz později vyhořel a skončil ve šrotu. Druhý se vrátil do Kopřivnice a od 60. let stál v parku u tehdejšího technického muzea .

a skončil ve šrotu. Druhý se vrátil do Kopřivnice a od 60. let stál . V roce 1997 se vlak přestěhoval před nové muzeum v centru města .

. V roce 2010 byla Slovenská strela vyhlášena národní kulturní památkou, dostala se tak do společnosti například korunovačních klenotů nebo Karlštejna.