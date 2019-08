Konec ostudy. Orlová opraví Poláky zničený památník obětí sedmidenní války

Památník československým obětem sedmidenní války v Orlové na Karvinsku se do dvou let vrátí do své původní důstojné podoby při odhalení v roce 1928. A to i s majestátním čtyřmetrovým sousoším, které na orlovském hřbitově chybí už déle než osmdesát let.

Město totiž na první část opravy získalo dotaci z ministerstva obrany. „Dotace činí zhruba 4,4 miliony korun, což je asi osmdesát procent celkových nákladů,“ sdělila Martina Szotkowská, vedoucí odboru správy majetku a investic orlovské radnice. Dodala, že první část obnovy se uskuteční příští rok.

Pietní místo bude upraveno, počítá se s důkladnou renovací i vysazením zeleně. Projekt obsahuje například upevnění i epitafových destiček, které jsou nyní uvolněné.

Sousoší zničili v roce 1938 Poláci

„Současný stav opravdu není dobrý. Práce však musejí být sice důkladné, ale rovněž citlivé, protože památník je také hrobovým místem pro 56 obětí tehdejší války,“ připomněla Szotkowská.

V roce 2021 by pak město chtělo pokračovat v obnově, a to zhotovením a opětovným osazením sousoší osmi legionářů a dělníků, nad kterými se tyčila slezská orlice.

Impozantní dílo zmizelo na podzim 1938, kdy oblast po Mnichovském diktátu obsadila polská vojska. „První věcí, co polská okupační správa udělala, tak bylo to, že zničila pomníky symbolizující československou státnost,“ poznamenal při lednovém vzpomínkovém setkání ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Kde sousoší skončilo, není známo, nejspíše bylo nenávratně zničeno. „To byl při zpracování projektu problém, protože se nedochovala ani podrobná dokumentace. Projektanti proto museli vycházet z historických fotografií a současně i propočítávat skutečné velikosti a reálná měřítka všech částí sousoší,“ přiblížila Szotkowská.

Sedmidenní válka Ozbrojený střet Československa a Polska o sporné území Těšínska na konci ledna 1919.

Vítězství je připisováno Československu pod vedením generála Šnejdárka, o podobě hranic však nakonec rozhodly mocnosti na poválečné konferenci v Paříži.

Sedmidenní válka si vyžádala 53 československých a 92 polských vojenských obětí, zraněných bylo 124 Čechů a 855 Poláků.

Náklady na obnovu sousoší jsou zatím vyčísleny na zhruba tři miliony korun a město očekává další dotační výpomoc. Ministerstvo totiž podle Szotkowské přislíbilo, že pokud úřad splní dotační podmínky, tak projekt dále podpoří.

Připustila, že Orlová chtěla památník kompletně renovovat dříve, aby byl v důstojném stavu už při stoletém výročí sedmidenní války. Jenže se zpozdily projektové práce a nestihl termín pro podání žádosti o dotaci.

„Je však podstatné, že nyní opětovně vznikne důstojná vzpomínka na památku padlým ve válečném konfliktu,“ řekl už dříve starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Část polských obětí ozbrojeného střetu je pochována na hřbitově ve Stonavě. Tamní památník je velmi dobře udržován, stejně tak i pietní místa na polské straně hranic.

