Nový Jičín ztratí velké parkoviště, nahradí ho parkovací dům a nová plocha

Hliněná plocha vzniklé proluky pojme přes tři stovky vozů, což centru historického města s úzkými uličkami výrazně pomáhá. Jenže zástupci města chtějí nyní místo zastavět bytovými domy. Už mají i studii, jak by lokalita mohla vypadat.

A kam s auty, která prostor nyní zaplňují? Projekt v Bezručově ulici zatím počítá s parkovacím domem, nadto by nedaleko mělo vzniknout další místo určené k parkování.

„Město vlastní plochu, kde kdysi sídlil Telecom, stavební povolení na parkoviště získáme snad ještě do konce roku,“ zmínil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) lokalitu mezi ulicemi Sokolovská, Hoblíkova a Žižkova.

Právě tam se však už dříve plánovala silniční propojka ulic Hoblíkova a Žižkova. „Narazili jsme na odpor části tamních obyvatel, takže to nyní není prioritou,“ vysvětlil starosta.

Opoziční zastupitel a bývalý ředitel novojičínské městské policie Jiří Klein (ČSSD) uvedl, že podle dřívější studie parkuje v Bezručově ulici až 350 vozidel.

Z toho přibližně dvě stovky vozidel patří lidem z přilehlého sídliště, sedmdesát zaměstnancům, kteří do Nového Jičína dojíždějí. Zhruba padesáti vozy přijíždějí krátkodobí návštěvníci města, dvaceti dlouhodobější.

„V městské koncepci se doporučuje vybudovat parkovací dům právě v Bezručově ulici, a to s kapacitou tří set vozidel. S dalšími 126 místy se počítá v bývalém areálu Telecomu. Pokud to bude dodrženo, tak pak by měla kapacita stačit i po zastavění současného hliněného parkoviště,“ sdělil Klein.

Ulice vedoucí z centra směrem k místní části Žilina se původně jmenovala Nová a po obou stranách ji lemovaly domy, které většinově zmizely v 70. letech při stavbě panelového sídliště. Zbytek padl před zhruba patnácti lety.

Bezručova ulice patří mezi velmi důležité komunikace historického města Nového Jičína.

