Palačovská spojka uleví třem krajům, auta na novou silnici vjedou za tři roky

„Nová silnice zajistí přímé napojení Valašska na dálnici D1, zároveň bude sloužit jako alternativa k současné silnici I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí,“ konstatoval při včerejším slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka.

Po třech letech stavby, v roce 2026, by až na jeden úsek měli mít řidiči k dispozici kompletní dálnici D48 od Bělotína až po Český Těšín. Ulevit by se následně mělo lidem žijícím v okolí silnice I/57 od Nového Jičína přes Bludovice až po Hodslavice. Tranzitní doprava mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím, která je dlouhá léta trápí, by měla ze silnice vedoucí jejich obcemi zmizet.

Nákres trasy Palačovské spojky.

Obdobně by dokončení Palačovské spojky mělo pomoci i obyvatelům Hranic, Teplic nad Bečvou, Hustopečí nad Bečvou a Milotic nad Bečvou v Olomouckém kraji nebo Lešné ve Zlínském kraji.

„Když se podíváte na mapu, bude to zajímavé pro řidiče ze všech směrů. I kdyby si měli kousek zajet, ve výsledku ušetří oproti současným úzkým silnicím čas,“ komentoval stavbu Palačovské spojky generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„Podle smlouvy by se měla Palačovská spojka stavět třicet šest měsíců. V tuto chvíli je těžké cokoli předjímat, dokážu si představit i rychlejší postup prací třeba na D48, ale opravdu se nedá slibovat, že by vše, nebo některé části byly hotovy dříve. Nedá se to však ani vyloučit,“ dodal Mátl.

Potřebný obchvat Valašského Meziříčí

Podle zástupců místních politiků by plány Ředitelství silnic a dálnic neměly končit Palačovskou spojkou. „Jsou tady desítky a stovky firem, do všech jezdí tranzitní doprava. Spojka bude jednou z hlavních spojnic Valašska se zbytkem republiky,“ konstatoval valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek. „Ale pokud na Palačovskou spojku nebude navazovat stavba obchvatu Valašského Meziříčí, byl by její smysl jen poloviční.“

Přes pět kilometrů dlouhá Palačovská spojka by měla daňové poplatníky vyjít zhruba na 2,2 miliardy korun. Firmy úspěšné ve výběrovém řízení čeká vedle velké mimoúrovňové křižovatky s D48 také stavba několika mostů a protihlukových stěn.

Možná až v době, kdy se bude Palačovská spojka dokončovat, vyjedou stavební stroje na poslední chybějící úsek dálnice D48 mezi Novým Jičínem a odbočkou na Rybí.

Ten se kvůli sporům mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a novojičínskou radnicí zatím nestaví. ŘSD teprve nedávno získalo potřebná povolení pro zahájení dalších kroků.

„Je tam pravomocné územní rozhodnutí, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, chystáme zahájit výkup pozemků,“ popsal aktuální stav příprav stavby posledního, 3,8 kilometru dlouhého úseku D48 Radek Mátl. „Věřím, že nejpozději v roce 2025 jsme schopni dotáhnout přípravy do stadia, kdy získáme stavební povolení. Mezi roky 2027 až 2028, spíše v roce 2028, by mohla být dálnice D48 dokončená.“

Zatímco zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic dostavbu dálnice D48 u Nového Jičína teprve plánují, dvě stavby týkající se přímo této dálnice se pomalu chýlí ke konci.

A stavbaři finišují i s dokončením obchvatu Karviné. Ten má být v provozu jako první. „Původně to mělo být 10. července, ale vše se o týden posunulo,“ představil generální ředitel Radek Mátl letní plán zprovoznění silnic v kraji. „Nejpozději do konce července bude zprovozněn obchvat Frýdku-Místu. Úsek silnice I/68 Třanovice–Nebory bude plně průjezdný 24. srpna.“