Moravskoslezské pálenice chválí začátek sezony, výhled je o poznání horší

„Třešní jsem měl dost, to byla radost. Ale švestek je na stromě pomálu, hodně jich popadalo a jaderniček (stará odrůda jablek vhodná k destilaci – pozn. red.) také moc nebude,“ hodnotí Roman Svoboda z Nového Jičína.

O to více si cení alkoholu, který mu zůstal z minulých let. „Nikomu neprodávám, ani příbuzným, mám jen pro vlastní spotřebu a jako neoficiální platidlo,“ usmál se s tím, že ochutnávat bude velmi střídmě.

Pěstitelské pálenice, ve kterých ovocný kvas přeměňují vlivem destilační kolonie s kotlem na pálenku, už většinou zahájily sezonu. A nadcházející měsíce odhadují obdobně.

„Začátek byl prima, protože třešňových kvasů bylo docela dost. Zato meruňky jsou pryč, lidem na jaře hodně pomrzly,“ konstatoval Roman Rajský z palírny v Ostravě-Plesné.

Odhaduje, že až skončí pálení třešňovic, začne nucená přestávka. „To než přijedou lidé s časnými odrůdami jablek,“ vysvětlil.

Ovocem rozhodujícím o úspěšnosti sezony však zůstávají jablka se švestkami. „A jak říkali klienti, kteří přijeli s třešněmi, budou rádi, když naloží pár sudů slivkového nebo jablečného kvasu,“ nastínil Rajský.

Koronavirus zájem o pálení ovoce neovlivnil

Jako průměrnou hodnotí uplynou sezonu, kdy končil s pálením v březnu. Pandemie prý zájem o výrobu vlastního alkoholu nijak nepříznivě neovlivnila. Spíše naopak, protože lidé měli více času, takže si svého ovoce a kvasu o to více hleděli.

„A provoz pálenice koronavirus nezastavil, zavřeno jsme neměli. Jen se nosily roušky a trochu omezené bylo setkávání uvnitř pálenice, bylo to takové bezkontaktní,“ doplnil Rajský z Ostravy-Plesné.

Stejně se nadcházející týdny jeví i Richardovi Försterovi z pěstitelské pálenice v Horní Suché na Karvinsku. I tam s pálením už začali.

„Je to zatím takové všelijaké. Někdo má ovoce na stromech poměrně dost, jiný téměř žádné. Je to hodně lokální, takže něco přesně odhadovat by bylo hodně předčasné. Ale pálit určitě bude co,“ zůstal přesvědčen.

Rok snů zažily pálenice před třemi lety

Pamatuje roky velmi slabé, kdy každého zákazníka málem slavnostně vítal. Ale také sezony, kdy bylo ovoce možná až moc.

Za rok snů pak všichni označují podzim 2018 až jaro 2019, kdy byla rekordní nadúroda. „To se ani nekončilo. Pálili jsme pořád a plynule se pokračovalo do další sezony,“ usmíval se Förster.

Přidával se Roman Rajský, majitel pálenice v Plesné. „Tehdy také přicházelo nejvíce nových zákazníků. Měli tolik ovoce, že si řekli, tak to zkusíme vypálit. A někteří zůstali,“ těšilo Rajského.

Občas se také objeví neobvyklý kvas, z jakého se pálí alkohol spíše výjimečně. „My jsme letos dělali například černý bez,“ usmál se Jiří Slabý z pálenice Palfrig ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku.

Odhadovat sezonu se však zatím neodvažuje. „Uvidí se v září a v říjnu, to už bude jasné, kolik čeho bude,“ poznamenal.

Ceny jsou díky konkurenci stejné jako loni

Ceny za vypálené ovoce podle oslovených majitelů a provozovatelů pálenic zůstaly na loňské úrovni. Konkurence těchto zařízení je totiž stále větší, proto si málokdo dovolí zdražit, aniž by tak učinili i ostatní.

Cena se nyní pohybuje v rozmezí zhruba 160 až 180 korun za litr padesátiprocentní pálenky. Většina pálenic zdražila předminulý rok, kdy se zvedla spotřební daň. Roman Rajský doufá, že vláda daň už nezvýší, protože by to podle jeho mínění vedlo k odlivu zájemců.

„Buď by nechali ovoce pod stromy hnít, nebo by pálili v nelegálních pálenicích, které nikdo nezkontroloval a neschválil. A tam hrozí v lepším případě nekvalitní destilát, v horším pak může jít o zdraví,“ nastínil.