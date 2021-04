Ostravské stopy: Tančili jsme třeba i na haldě Emě, vzpomíná Dřímalová

Absolventka Vysoké školy báňské v Ostravě a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze se narodila v Ostravě v roce 1961. Absolvovala stipendijní pobyty v London Contemporary Dance School a Laban Centre for Movement and Dance. Od roku 1998 profilovala společně se scénografem Tomášem Volkmerem ostravské Taneční divadlo Zóna, které spolupořádalo Festival soudobé taneční tvorby Tanec Ostrava od roku 2001 do roku 2011. V Ostravě také působila jako pedagožka na Janáčkově konzervatoři. V současnosti je šéfkou baletu při Národním divadle moravskoslezském, v letech 2007 až 2013 byla umělecká šéfkou Baletu Národního divadla Brno, vyučovala na Taneční katedře Akademie múzických umění v Praze a Taneční konzervatoři v Brně.