Pivo Ostravar se začne prodávat po celé republice, přibývá mu i hospod

Své pivo chce Ostravar také do pěti let čepovat ve dvou tisícovkách hospod po celém Česku, což by oproti současnému stavu byl více než čtyřnásobek.

Ostravar založený v roce 1897 je jedním z deseti největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Změna strategie Ostravaru začala v roce 2018, kdy tým mladých sládků začal pracovat na inovaci spodně kvašeného ležáku, který je hlavním produktem pivovaru.

„Myslím si, že za těch spoustu let, co se tady budoval silný regionální pivovar, si to pivo zaslouží expanzi a podívat se někam dál než jenom tady v regionu,“ řekl vrchní sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek.

Největší zájem byl o dvanáctku

Trendem celkové pivovarské scény v Česku podle něj je, že spotřeba piva postupně klesá. „Takže pokud si chcete udržet výstav, případně chcete růst, musíte hledat nějakou alternativu. V našem případě to znamená vyjít za hranice regionu,“ řekl sládek.

Během koronavirové pandemie klesl prodej sudového piva na polovinu, zato prodej v maloobchodě Ostravaru až o čtvrtinu stoupl. Největší zájem byl o pivo Ostravar 12, jehož prodej vzrostl o 44 procent.

„Rádi bychom v maloobchodu zůstali na číslech z dob pandemie a zároveň zvyšovali objem prodeje v hospodách a restauracích,“ řekla manažerka značky Ostrava Zuzana Cieciotková.

Cíl: Dva tisíce hospod v republice

Prodej v restauracích roste. Sice ještě nedosáhl objemů z dob před pandemií, ale podle Cieciotkové je pivovar o sedm procent nad plánem.

„V dlouhodobých plánech bychom v horizontu tří až pěti let chtěli dosáhnout určitého tržního podílu v maloobchodě, zároveň dva tisíce hospod je takový náš dlouhodobý cíl, abychom v nich Ostravar v rámci republiky měli,“ řekla Cieciotková.

Pivovar Ostravar je součástí společnosti Pivovary Staropramen, která je druhým největším producentem piva v Česku. Patří do skupiny Molson Coors Brewing Company, což je třetí největší pivovarnická společnost světa.