Radegast posiluje výrobu, Ostravar věří v pomoc provozovatelům restaurací

„Je to naše třetí varna. První jsme uvedli do provozu v roce 1970, druhou v roce 1994,“ komentoval zahájení výroby v další varně manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák. „Díky ní budeme moci zvýšit výrobu až na celkových 2,6 milionu hektolitrů ročně.“



Pro Radegast je spuštění nové varny za zhruba 250 milionů korun dokončením několikaleté investice, při níž pivovar získal za dalších 600 milionů korun také novou stáčírnu do plechovek a automatizovaný sklad.

„Díky těmto investicím vzniklo na čtyřicet nových pracovních míst. Koronavir se pivovaru samozřejmě dotkl, museli jsme dělat i to, co nikdo z pivovarských nechce, vylévat pivo,“ přiblížil Kaňák poslední měsíce v pivovaru. „Hospodským, kteří vlastně úplně přišli o možnost podnikat, jsme vyšli vstříc alespoň tím, že jsme od nich odebírali pivo, které nemohli prodat. To jsme pak, za dohledu celníků, museli vylévat. Snad už se taková situace nebude nikdy opakovat.“

Ostravar plánuje investice až na příští rok

Hlavně na podporu restaurací a hospod se v době koronaviru zaměřili v největším ostravském pivovaru Ostravar. Takový byl i jejich plán v minulém roce. Koronavirus ale vše změnil.

„Na rok 2020 jsme plánovali velké investice do našich hospod. Když jsme v únoru otevřeli první zahraniční Ostravarnu, přišel koronavirus,“ vzpomínal na uplynulý rok sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek. „V prvním jarním lockdownu jsme nevěděli, co bude. Měli jsme velké obavy. V první řadě jsme se snažili ochránit zdraví našich zaměstnanců. Po zavedení celé řady bezpečnostních a hygienických opatření jsme museli přestavět naše odbytové plány a soustředit se na maloobchod.“

Zaměstnanci pivovaru tak místo investic pomáhali ošetřovat a zakonzervovat výčepní i tankové technologie v restauracích a podobně jako v Radegastu měnili prošlé pivo za nové.

I proto nyní v Ostravaru zatím žádné velké změny nechystají.

„V pivovaru Ostravar v letošním roce žádné zásadnější investice neplánujeme. Počítáme s nimi spíše v roce příštím,“ konstatovala Alena Váchová z tiskového odboru společnosti Pivovary Staropramen, pod niž pivovar Ostravar spadá. „V době pandemie jsme podporovali naše zákazníky, kterým jsme pomáhali jak pravidelným zasíláním informací o nařízeních vlády, tak jsme je podporovali při prodeji z okének a měnili prošlé pivo za nové.“

Radegastu i Ostravaru, stejně jako i dalších pivovarů v kraji se epidemie koronaviru vedle uzavření hospod a restaurací dotkla také tím, že nikdo nemohl odhadovat, jaký bude její další vývoj.

Na začátku roku bída, teď nestíhají vyrábět

A podobně na tom byli i majitelé menších pivovarů. I jich se dotklo hlavně zavírání restaurací.

„Měli jsme štěstí, že jsme krátce před příchodem korony instalovali novou stáčecí linku pro stáčení do PET lahví,“ popsal své zážitky z pandemie Mojmír Velký, jednatel Pivovaru Koníček ve Vojkovicích na Frýdecko-Místecku. „Díky tomu jsme mohli nahradit výpadek sudového piva v hospodách a restauracích prodejem piva v PET lahvích. Kdybychom to neudělali, byl by náš propad prodeje zhruba šedesátiprocentní, takto dosáhl jen patnácti procent. A k tomu jsme ještě nakoupili ledničky, díky kterým jsme pronikli jak do supermarketů, tak do maloobchodních sítí.“

Příchod teplých dnů a uvolnění protikoronavirových opatření pivovarům v Moravskoslezském kraji okamžitě pomohly.

„Nestíháme vyrábět. Ale mezi lednem až březnem to bylo špatné. To jsme vyráběli jen naprosté minimum, jen abychom udrželi kvasnice,“ popsal situaci Lubomír Noga, spolumajitel Heřmanického pivovaru v Ostravě. „Kdybychom neměli další činnosti, tak nevím, jak bychom přežili. Ale nepropouštěli jsme ani sládky, ani zaměstnance. Teď se chystáme na stavbu nového pivovaru, ale nebude to hned, čeká nás hodně papírování.“