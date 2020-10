V Ostravici se utopila starší žena. Policisté ji vytáhli z vody v centru Ostravy

„Krátce před půl desátou jsme dostali hlášení o případu tonutí ženy v řece Ostravici ve Slezské Ostravě. Vyjely tam dva naše týmy, lékař a zdravotníci, ale ještě jsou na místě, takže další podrobnosti neznám, sdělil iDNES mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.



Podle lidí, kteří událost sledovali, byla snaha o záchranu ženy marná. „Snažili se ji oživit, ale bohužel se jim to nepodařilo. Podle policistů prý byla žena ve vodě delší dobu. Zřejmě připlavala z větší dálky,“ uvedla pro iDNES žena, která se stala náhodným svědkem zásahu záchranářů.

Případ šetří policie. „Zatím víme, že utonula starší žena dosud nezjištěné totožnosti, odhadem ve věku mezi 50 až 60 lety,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.



Podotkla, že od lidí dostali po deváté hodině oznámení o plujícím bezvládném těle. „Poprvé lidé viděli ženu ve vodě na soutoku Ostravice a Lučiny za Slezskoostravským hradem. Hlídky okamžitě zareagovaly a jely po břehu Ostravice. Policistům oddělení hlídkové služby se podařilo ženu vytáhnout na břeh Ostravice poblíž lávky ve Slezské Ostravě,“ popsala Viačková a dodala, že nyní bude následovat soudní pitva, která zjistí příčinu úmrtí.

Totožnost ženy policisté neznají, neměla u sebe žádné doklady. „Budeme zjišťovat, kdo to je, odkud a co se vlastně stalo. Ze zkušeností víme, že lidé často chodí pozorovat rozvodněné toky, i když je to nebezpečné. Jedna z pravděpodobných možností proto je, že se ženě stala osudná zvýšena hladina toků,“ uvedla policistka.