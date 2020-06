Ostrava prodala pozemky pro nejvyšší mrakodrap v zemi. Bude mít 60 pater

Zatímco dosavadní dvě nejvyšší české budovy, třicetipodlažní brněnská AZ Tower a pražská City Tower s 27 patry, měří ve svých nejvyšších bodech shodně 116 metrů, ostravská společnost RT Torax plánuje mrakodrap výrazně vyšší. Jejich Ostrava Tower má měřit 238 metrů. Stát bude přes dvě miliardy korun, část bude firma hradit z vlastních zdrojů, většinu z bankovních úvěrů.

Součástí budovy, která má vzniknout na pozemku pracovně nazývaném Slza, mají být dvě věže - jedna obytná s byty ve 48 patrech, druhá administrativní s kancelářemi ve spodních patrech a hotelem s vyhlídkovou restaurací nahoře má mít dokonce 60 pater.

V parteru budou komerční prostory a konferenční centrum s přednáškovým sálem pro čtyři stovky lidí. V budově nemají chybět ani zážitková patra jako třeba galerie výtvarného umění či hudební patro s prostory pro koncerty, hudebními kluby a bary.

Součástí návrhu plánované stavby jsou i podzemní garáže zasahující do úrovně čtvrtého podzemního podlaží s kapacitou zhruba 700 parkovacích míst. Parter má propojit Obchodní centrum Forum Nová Karolina, ulici 28. října a ulici Jantarovou.

Pokud se podaří projekt uskutečnit, pak se bude moci Ostrava pyšnit nejvyšším mrakodrapem nejen v Česku, ale i širokém okolí, protože ani v evropských zemích nepřesahuje většina mrakodrapů výšku dvou set metrů.

Výjimkou je například londýnská stavba The Shard (Střep), která stojí od roku 2014 a měří 310 metrů a další čtyři ještě vyšší stojí v Rusku. Prvenství v Evropě tak patří budově Lachta Centr na břehu Finského zálivu v Petrohradě - je vysoká 462 metrů.

„Odsouhlasení prodeje pozemku Slza zastupiteli města chápeme jako podporu projektu, který bychom v této lokalitě chtěli realizovat. V nejbližší době nás čeká náročný geologický průzkum pozemku. Teprve od jeho výsledků se bude odvíjet přesnější podoba připravovaného projektu,“ netajil jednatel a spolumajitel společnosti RT Torax Tomáš Häring.

Konkrétní vzhled upřesní až geologický průzkum

Nastínil tím, že finální parametry i vzhled budovy se mohou podle okolností změnit proti předběžným vizualizacím, které zatím vyjadřují spíše představu o hmotě budoucí novostavby. Konkrétní vzhled upřesní až architektonický návrh, který začne vznikat pod dokončení prodeje a geologickém průzkumu pozemku.

Hlasovali byste pro tento záměr stavby mrakodrapu v Ostravě? Ano 91 Ne 38

Změnit by se ale neměl cíl podnikatelů, kteří společně od roku 1994 vydělávají peníze prodejem aut a v posledních letech také developerskými projekty. Například v Praze jim patří řada budov, od roku 2014 do roku 2016 postupně nakoupili komerční objekty Karolíny Světlé 8, KCD 4 či Pražačka Office Park a v letech 2017 a 2019 přikoupili hotely Legerova a Smíchov.„V našem regionu chceme vybudovat zajímavě řešenou, funkční a inovativní stavbu nevšedního vzhledu a přitom vysoké architektonické kvality. Bude se jednat o unikátní budovu nejen pro Ostravu, ale i pro celou Českou republiku,“ slíbil Tomáš Häring.

„Objemová studie vznikala poměrně narychlo, aby mohl investor uzavřít smlouvu s městem. Do konce roku bych chtěl mít hotový konkrétní architektonický návrh. Chci, aby budova byla krásná,“ uvedl architekt Ondřej Chybík, se kterým investor spolupracuje.

Budova musí stát do května 2026

Město prodává firmě RT Torax pozemky o rozloze necelých 8 300 metrů čtverečních za 61,7 milionu milionů korun. Minimální cenu přitom stanovilo na 37 milionů. O Slzu se ucházeli dva zájemci, jeden ale nesplnil požadované podmínky.

„Již od 80. let minulého století se mluví o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower to beze zbytku splňuje. Vznik této dominanty zároveň doplní proměnu Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 fungoval černouhelný důl a koksovna, architektonicky propojí historické jádro města s Dolní oblastí Vítkovice,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura a připomněl, že lokalita Karolina již má několik prvenství včetně první vyhloubené jámy v roce 1842 pojmenované po manželce průmyslníka a bankéře Salomona Mayera Rothschilda.

Investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová uvedla, že plány investora jsou ambiciózní, ale splnitelné, přesto si město Slzu v prodejní smlouvě dobře pojistí.

„Převod pozemků je smluvně vázán na úhradu celé kupní ceny a také na vydání pravomocného stavebního povolení, které musí mít firma vyřízené do konce roku 2022. Budova musí být postavena do května roku 2026. Až do zkolaudování nového objektu má město na pozemky předkupní právo. Ve smlouvě jsou také uvedeny podmínky, za jakých mohou obě strany odstoupit,“ uvedla Bajgarová.