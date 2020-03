Ostrava prodává cenný pozemek na Karolině v centru města

A ve středu zastupitelé rozhodli o prodeji Trojzubce, tedy pozemku mezi nákupním centrem a Trojhalím, na kterém dosud stávají cirkusy či kolotoče.



„Jeden ze zájemců nesplnil podmínky. Pozemek proto prodáme vítězné společnosti Contera Investment X za 95 milionů korun, což je téměř dvojnásobek základní požadované ceny,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová upřesnila, že minimální nabídková kupní cena činila 56 milionů korun. Město požadovalo, aby měl objekt alespoň tři patra a respektoval platný územní plán i základní funkční a prostorové regulační podmínky z ledna 2019.



„Investor získá od města pozemky v atraktivní lokalitě o celkové rozloze 7 982 metry čtvereční. Jeho záměrem je postavit tam pětipatrovou administrativní budovu, kde budou z vetší části kanceláře, ale také menší prostory pro obchod či služby, vnitřní atrium a pobytová střešní terasa,“ vyjmenovala Bajgarová. Součástí novostavby bude i podzemní parkoviště pro zhruba 250 aut, do kterého se bude vjíždět stejnými vjezdy jako do současných garáží pod nákupním centrem.

Kupní smlouvu chtějí zástupci města a firmy podepsat tento měsíc. Ve smlouvě jsou stanoveny i závazné termíny pro firmu.

„Do poloviny příštího roku musí požádat o změnu územního rozhodnutí. Pokud tak učiní, stavební povolení by měla mít k dispozici nejpozději v květnu 2022. Do konce července roku 2024 by měl být celý objekt dostavěný a připravený k užívání. Stanovili jsme si dodatečnou roční lhůtu pro splnění těchto termínů. Pokud nebudou dodrženy, má město právo od kupní smlouvy odstoupit,“ popsala investiční náměstkyně Bajgarová.

Už na příštím jednání zastupitelstva by měli zastupitelé hlasovat o prodeji Slzy, pozemku mezi ulicí 28. října a nákupním centrem.

Město už ladí kupní smlouvu. „Firma tam hodlá postavit specifický výškový dům, který nabídne kombinaci více funkcí: hotelu, kavárny, malých obchůdků i bytů,“ nastínila Bajgarová.