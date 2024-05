Frenštát hledá trasu obchvatu, severní varianta má mnoho kritiků

Město začalo obchvat projednávat před dvěma lety v návaznosti na zveřejnění plánu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na vybudování přeložky silnice I/58 Vlčovice – Frenštát pod Radhoštěm.

„Po jeho dokončení by veškerá tranzitní doprava vedla středem města. Museli jsme tedy začít reagovat, abychom byli včas připraveni na stavbu obchvatu,“ vysvětlil frenštátský starosta Jan Rejman.

V současnosti vede silnice I/58 hustě obydlenou částí města ulicemi Dolní, Záhuní a Rožnovskou, přičemž podle posledního sčítání dopravy tudy projede denně více než 10 tisíc automobilů, z toho přes tisícovku tvoří kamiony.

Z dřívější doby je v územním plánu z popudu ŘSD zanesen koridor v ulici Příčnice, kudy by mohla vést přeložka silnice I/58. „Ta ale vede také částí města s obytnou zástavbou, navíc nepočítá s dopravní obslužností okolních částí města,“ nastínil starosta důvody, proč radnice začala hledat novou trasu obchvatu.

Město nyní řeší studii proveditelnosti koridoru pro trasu severního obchvatu, aby mohl být zapracován do aktuálních změn zásad územního rozvoje. „Když to neuděláme nyní, další šanci budeme mít až v roce 2030,“ zdůvodnil starosta.

Navrhovaná takzvaná severovýchodní varianta, dlouhá 6,5 kilometru, by přitom vedla většinou mimo zastavěné území, kromě Frenštátu i katastrem Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem.

„V maximální míře využívá železničního koridoru a stávajících komunikací, aby dopady na okolí byly co nejmenší,“ uvedl Rejman.

Na veřejném projednání se však plán na nový obchvat setkal zejména s kritickými připomínkami. „V územním plánu je už řadu desítek let zakreslen koridor (v Příčnici – pozn. red.), všichni vlastníci okolních pozemků je kupovali s tím, že tam koridor bude. Nyní chcete vybudovat obchvat čtyřikrát delší, než je původní návrh, a chcete negativní dopad na tyto nemovitosti odstranit. Teď ale přesunete toto břemeno na jiné občany, kteří s tím ale nepočítali,“ stěžoval si třeba jeden z diskutujících Richard Vašek.

Tunel pod Javorníkem? Moc drahé

Z přednesených názorů ovšem vyplynulo, že žádná z variant, ani původní, ani nová, by neprošla bez odporu obyvatel dotčených částí města. Zazněl tak i návrh odklonit dopravu tunelem pod Javorníkem, jehož stavba by však přišla řádově na miliardy korun.

Proti bylo zastupitelstvo obce Tichá, které zamítlo zavedení koridoru pro trasu severovýchodního obchvatu do zásad územního rozvoje. Vznikl i spolek Společně za Tichou, který chce plánům na obchvat zabránit.

„Vybudováním tohoto obchvatu dojde ke vzájemnému oddělení občanů obce Tichá a dále k oddělení okrajových částí města Frenštát pod Radhoštěm – Planiska, ulice Bezručova, Helštýn, Kopaná, Buzkovice od centra města. Severovýchodní obchvat města představuje neakceptovatelný a nevratný zásah do životního prostředí a krajinného rázu lokalit, bezprostředně navazujících na CHKO Beskydy,“ píše mimo jiné spolek na svých webových stránkách.

Vznikla i petice

Proti obchvatu zorganizoval i petici, která je k podpisu na patnácti místech nejen v Tiché, ale i ve Frenštátu a v Trojanovicích.

Stavba se dotýká i katastru Kunčic pod Ondřejníkem, tam ale tolik rozruchu nebudí. „My máme v dlouholetém plánu obce zanesenu původní variantu, která by pro nás byla mnohem horší, nově navrhované řešení se nás tolik nedotýká. Prakticky by to mělo dopady na pozemky podniku Diamo, které tady má,“ sdělil kunčický starosta Jiří Mikala.

Podle frenštátského starosty však byly připomínky obyvatel, i ty negativní, důvodem, proč radnice veřejné projednávání uspořádala. „Potřebujeme mandát pro další jednání, abychom mohli říct, kterou variantu máme prosazovat. Počítám, že než se dobereme výsledku, bude potřeba ještě několika veřejných setkání na toto téma,“ dodal Rejman.