Silnici mezi Ostravou a Hlučínem přibude jízdní pruh. Kvůli novému parkovišti

„Samostatné levé odbočení povede na nedávno dokončené záchytné parkoviště P+R v lokalitě Černý potok. Silnice I/56 ze směru od Hlučína bude mít tři samostatné jízdní pruhy. Město nechá upravit také provoz světelných signalizačních zařízení v křižovatce. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na konec dubna,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.



Vizualizace sadu Boženy Němcové v Ostravě po právě započaté rozsáhlé renovaci.

Součástí přestavby za 5,9 milionu korun, která začala v Hlučínské ulici v první polovině března, je úprava silniční kanalizace, přeložka veřejného osvětlení, přemístění komunikace pro pěší a úpravy vegetace i návazných travnatých ploch.

Náměstek ostravského primátora pro dopravu Vladimír Cigánek uvedl, že město upravuje dopravní infrastrukturu v lokalitě Černého potoka v postupných krocích.

Modernizace tramvajové tratě

„Loni jsme tam vybudovali moderní parkoviště, teď rozšiřujeme křižovatku o jízdní pruh, který na něj řidiče pohodlně dovede a na podzim plánujeme další dvě akce,“ řekl Cigánek.

Začít by podle něj měla modernizace tramvajové tratě od sadu Boženy Němcové po zastávku Důl Odra a rekonstrukce této zastávky s příspěvkem z evropských dotací.

„Investiční akce města koordinujeme s dalšími vlastníky komunikací. V Ostravě jsou tři: kromě města také stát a kraj. Snažíme se postupovat ve shodě, abychom stavbami zatěžovali řidiče i obyvatele žijící v jejich okolí co nejkratší dobu. Objízdné trasy vždy plánujeme tak, aby byla doprava co nejméně komplikovaná, a to i v současné covidové době, kdy je její intenzita o něco nižší,“ podotkl Cigánek.