Před 70 lety vyjely tramvaje mezi Ostravou a Hlučínem. Vydržely jen 32 let

Nesla vzletný název Trať míru. Když 29. prosince 1950 zprovozňovali tramvajovou trať vedoucí z Ostravy přes Petřkovice a Ludgeřovice do Hlučína, byla to velká sláva. Jistě nikdo netušil, že vydrží jen něco málo přes třicet let.