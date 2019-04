Místo chytrých křižovatek má Ostrava jen trable, zakázky se nedaří

Za posledních devět let šlo přitom už o třetí pokus, jak z běžných křižovatek udělat chytré, tedy takové, které budou umět reagovat na aktuální dopravní situaci a přednostně pouštět vozidla městské hromadné dopravy, ale i sanitky či hasiče.

A stejně jako v roce 2015 měla nyní vyhrát společnost Master IT Technologies. Před čtyřmi lety se přihlásila sama. Loni se však sdružila se všemi firmami, které se hlásily tehdy. A ani tentokrát neuspěla.

Paradoxně uspěla u soudu, kde se domáhala svých práv, o která ji město podle jejího přesvědčení neprávem zkrátilo v roce 2015, kdy soutěž také zrušilo.

Tehdy o zrušení soutěže rozhodlo mimořádné zastupitelstvo. „Přišli jsme s tím, že odhlasujeme vítěze, protože radou města to prošlo,“ vzpomíná náměstek primátora Martin Štěpánek (ODS), který byl v té době v opozici.

„Ale tehdejší koaliční partneři z ANO a ČSSD se dostali do sporu. Zatímco ČSSD byla pro zakázku, primátor Tomáš Macura (ANO) prohlásil, že ‚smrdí‘. Proto jsme odhlasovali její zrušení,“ dodal Štěpánek s tím, že stejně hlasoval i nyní jako člen rady města.

Sdružení firem prý připomíná kartelovou dohodu

Radní tentokrát využili možnosti, kterou jim dává zákon, když se do soutěže hlásí pouze jeden účastník. Nikdo jiný kromě zmíněného sdružení firem a jejich subdodavatelů se totiž o zakázku neucházel. Podle Štěpánka však bylo důvodů víc.

Sdružení firem podle něj připomíná kartelovou dohodu, a město tak nemá možnost zjistit skutečnou tržní cenu. „Navíc se ukázalo, že soutěž nenabízí to nejmodernější, co je na trhu. Dodané zařízení by například mohlo lépe komunikovat se systémem, který už je nainstalovaný ve vozech dopravního podniku. Nejsem odborník na dopravu, ale shodli jsme se, že bude lepší vypsat novou soutěž,“ nastínil Štěpánek.

Martin Klimsza, zástupce společnosti Master IT Technologies, jednání města nechápe a důvody zrušení soutěže považuje za zástupné. „Cítíme se poškození a zřejmě se budeme s městem soudit. Jeden soud jsme nyní vyhráli, týká se zakázky z roku 2015,“ říká Klimsza.

Původní zakázka. Nebo soud o milionové odškodné

První projekt chytrých křižovatek plánovalo město už v roce 2011. Tehdy mělo jít o velkou zakázku za 250 milionů, ale město ji rozdělilo na tři menší. Dvě z nich vysoutěžil dopravní podnik - jednu vyhrála firma, kde pracuje Klimsza, a dodaná zařízení už fungují. Třetí zakázku za 120 milionů na řešení 13 inteligentních křižovatek vyhlásilo město v roce 2015. Po vyřazení konkurenta ji vyhrála firma Master IT, ale město zakázku zrušilo.

„Obrátili jsme se tehdy na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který dal za pravdu městu. My se nevzdali a nyní Krajský soud v Brně naopak rozhodl v náš prospěch. ÚOHS by tedy měl své rozhodnutí změnit. Jenže se odvolal. Pokud opět prohraje, měl by nařídit Ostravě podpis smlouvy na původní zakázku. Případně se budeme soudit o odškodné ve výši desítek milionů,“ líčí Klimsza.

Netají, že firma by byla ochotná vše zapomenout v případě, že získá zakázku, do které se spolu s dalšími přihlásila loni. To se však nestane.

Novou zakázku připraví multioborový tým

Ačkoli Ostrava stanovila horní cenovou hranici soutěže na 147 milionů a firma nabídla o sedm milionů méně, město čekalo lepší nabídku. „Mrzí mě, že stále nemáme inteligentní křižovatky, ale nabídky, které jsme dostali v obou zmíněných soutěžích, byly pro město nevýhodné. Když loni přišla jediná nabídka, ve které se spojili úhlavní konkurenti z roku 2015, rozhodli jsme se zakázku zrušit. Pochybujeme o tržní hodnotě a cenu nemáme s čím porovnat,“ říká primátor Macura, pod kterého spadá i doprava.

Souhlasí s ním i bývalý radní pro dopravu Lukáš Semerák. „Za daných okolností zrušení zakázky tleskám. Její příprava byla hodně složitá, odborníci se hádali... Příště by ji neměl chystat odbor dopravy, ale spíš IT odborníci,“ dodal.

Macura řekl, že sestaví multioborový tým, který připraví novou zakázku a město ji vypíše ještě letos. Toho, že by muselo podepsat starou smlouvu, ani ztráty milionů se neobává. „Firma se nesoudí s městem, ale s ÚOHS. Vznikla-li nějaká škoda, musí ji vymáhat tam,“ míní.