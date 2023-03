Aplaus v Ostravě. Charkovský orchestr vystupuje natruc Putinově válce

„Existujeme od roku 2014, kdy k nám přestali jezdit ruští umělci. Chtěli jsme udělat něco vlastního a vytvořili jsme moderní orchestr, který kombinuje několik směrů,“ řekl producent orchestru Oleksij Chorolskij. „Ukazujeme Evropanům, co se děje na Ukrajině, co ruská okupace udělala s našimi městy v Charkovské oblasti. Momentálně na turné sbíráme prostředky například na nákup speciální sanitky. Předtím to byly generátory, invalidní vozíky a potraviny,“ dodává.

V některých ukrajinských oblastech zcela nefungují nemocnice ani lékárny. „Sanita umožňuje lékařům provádět vyšetření přímo na místě. Je to velká pomoc pro lidi se zdravotními problémy, kteří se nemohou dostat do nemocnice,“ přiblížil Chorolskij.

„Je to těžké pro armádu, ne pro nás“

Mužská sestava kapely obdržela povolení k výjezdu ze země od ukrajinského ministerstva kultury. Muzikanti již byli v Polsku, Německu, Pobaltí, brzy navštíví Belgii, Bulharsko, Rumunsko, Moldávii a Francii.

„V první den války, 24. února 2022, byla většina členů našeho orchestru v Charkově. Já a moje rodina také, ale brzy jsme odjeli na západní Ukrajinu. Na turné jsme vyrazili v dubnu 2022, prvním městem byly polské Katovice. Nyní žijeme v německém Wolfenbüttelu,“ uvedl dirigent Denys Dorošenko. „Válka začala v zimě, jaro pro mě nikdy nepřišlo. Ale neměli bychom si stěžovat, je to těžké pro naši armádu, ne pro nás. Trochu se mi ulehčilo, když jsme vyrazili na turné a začali pomáhat, jak se dá.“

Houslistka Bogdana Mendryšora věří ve vítězství Ukrajiny: „Všichni velmi čekáme na vítězství, čekáme na to, kdy se vrátíme do svých domovů. Po vítězství budeme všichni plakat za ty, kteří za nás položili život.“