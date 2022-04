Požár bytu v Opavě vyhnal z domu šest lidí, seniorka do bezpečí nechtěla

K požáru v opavské části Kateřinky policisté vyjížděli okolo osmé hodiny ranní. Hořel byt 2+ 1 v prvním patře třípatrového domu v ulici Na Dolním poli. Policisté museli vyrazit vstupní dveře do bytu.

„Našli tam starší obyvatelku, která se zdráhala a byt nechtěla opustit. Policisté ji i přes její námitky odvedli z hořícího bytu do bezpečí. Zhruba deset sousedů bylo evakuováno,“ uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.



Dodala, že žena sice neutrpěla vážnější zranění, ale přesto byla předána do péče lékařů a převezena do nemocnice. „Její byt je požárem zcela zničen. Dva muži z domu byli po ošetření propuštěni do domácího léčení. Ostatní lidé se po uhašení mohli vrátit do svých bytů,“ uvedla Viačková.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, profesionální ze stanice Opava a dobrovolné z Kylešovic a Komárova.

„Hasiči dostali požár pod kontrolu za 21 minut, dohašování s odvětráváním pomocí přetlakového ventilátoru jim zabralo další více než dvě hodiny,“ popsal zásah mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Příčinou požáru se zabývá vyšetřovatel, který stanovil předběžnou škodu na půl milionu korun.