Žhář v Opavě založil osm požárů, kdysi ho nevzali k dobrovolným hasičům

Sedmadvacetiletý muž zakládal požáry v Opavě od října minulého roku. Většinou jeho zálibu v ohni odnesly plastové kontejnery. Jednou ale nad ránem zapálil třeba i plastový domeček na předzahrádce restaurace.

Největší škodu způsobil letos v polovině února v opavských Kylešovicích.

„Založil otevřený oheň pod dřevěným přístavkem zahradního posezení restaurace. Požár se rozšířil také dovnitř restaurace. Poškozenými byla škoda vyčíslena na tři miliony korun,“ podotkl opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Pachatel si podle vyšetřovatelů některé své činy natáčel. Kriminalisté také zjistili, že se mladík kdysi snažil neúspěšně dostat k dobrovolným hasičům.

„Na internetových stránkách a sociálních sítích také aktivně vyhledával informace o různých požárech v České republice i v zahraničí,“ doplnil Černohorský.

Kvůli tomu, že by na svobodě mohl zakládat další požáry, byl zadržený muž umístěn do vazby. Obvinili ho ze spáchání zločinu obecného ohrožení a přečinu poškození cizí věci. Za to hrozí dopadenému muži až osmileté vězení.

Vyšetřování pokračuje a podle policejního mluvčího je možné, že obviněnému muži ještě kriminalisté prokážou další podobné skutky. „Je předpoklad, že trestní stíhání ještě může být rozšířeno,“ dodal Černohorský.