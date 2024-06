Sušenka Oreo má v Opavě svou ulici, Mondelez potvrdil plánované zdražení

Generální ředitel společnosti Mondelez International Dirk Van de Put řekl, že se v Opavě plánuje další investice za více než miliardu korun.

„Ještě to není schváleno na sto procent. Je to přiklepnuto tak na devadesát procent, detaily by se měly oznamovat v září,“ řekla k chystané investici generální ředitelka Mondelez International pro ČR Ivana Tůmová.

Kvůli růstu cen surovin, především kakaa, se výrobky potravinářské společnosti Mondelez International nevyhnou zdražení. „Růst cen přijde od září a bude dvouciferný,“ řekla Tůmová. Letošní vzestup ceny kakaa dosahuje podle agentury Bloomberg 120 procent.

Růstu cen se podle ní Mondelez nemůže vyhnout. „Situace na trhu s kakaem je, jaká je, a my bez toho, abychom zdražili, bychom opravdu šli do minusu. Takže zdražovat budeme, od září, a budeme to postupně implementovat na trh,“ řekla Tůmová.

Uvedla, že čokoláda představuje 40 procent výrobního portfolia podniku. „Ale nejde jenom o čokoládu. I sušenky jsou pokryté čokoládou, Fidorka má na sobě čokoládu, takže i sušenkové portfolio, kde je čokoláda, budeme zdražovat. Jsou to dvojciferná čísla, vyšší zdražení bude na čokoládě, na sušenkách je to míň, protože tam přece jenom té čokolády je proporčně méně,“ uvedla Tůmová.

Mondelez je jedním z největších světových producentů čokolády a sušenek. Mezi její značky patří Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone a TUC. V České republice a na Slovensku působí firma od roku 1992, má pět výrobních závodů a zaměstnává 2 900 lidí.

V závodě v Opavě pracuje přes 1 000 lidí a kromě sušenek Oreo se tam vyrábějí například sušenky a oplatky Opavia, sušenky BeBe Dobré ráno, pečivo Brumík, oplatky Fidorka, čokoláda Figaro, oplatky Miňonky a Tatranky nebo krekry TUC.

V novém výrobním areálu v části Opava Vávrovice podnik sídlí od roku 1997.