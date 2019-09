Soud potrestal znalce z kauzy Kramný, za křivé svědectví dostali podmínku

30. července 2013 - smrt Moniky a Klárky Kramných v egyptském hotelovém pokoji, začíná vyšetřování

Říjen 2013 - Kramný se vrací do Česka

Únor 2014 - policie obvinila Kramného z dvojnásobné vraždy a od 20. února zůstává ve vazbě

Březen 2014 - po zjištění iDNES.cz se veřejnost poprvé dovídá o tom, že policie Kramného podezírá z toho, že své nejbližší zabil elektrickým proudem

29. června 2015 - Krajský soud v Ostravě začíná případ projednávat

7. ledna 2016 - vyhlášení rozsudku Krajského soudu v Ostravě - 28 let vězení

1. června 2016 - Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 28 let, rozsudek je pravomocný, nezákonnosti v případu později neshledal ani Ústavní soud

Červen 2018 - z křivého svědectví byli obžalovaní znalci Kramného obhajoby Radek Matlach a Igor Fargaš