Nezvoň, napsal opilec družce. Za ohrožení sousedů plynem dostal podmínku

„Když přijdeš ráno domů, tak nezvoň na zvonek, bouchne to. Když zemřu, tak si vezmu pár negrů s sebou.“

Tak údajně zněla textová zpráva, kterou 39letý silně opilý Huňka loni 3. listopadu z bytového domu v Olešní ulici v ostravské části Muglinov poslal své družce. Lokalita ve městě patří k problémovým s poměrně vysokým počtem sociálně slabých lidí.

Ačkoli žena tuto verzi vzkazu uvedla u policejního výslechu, soud k tomu nemohl přihlížet, protože v jednací síni odmítla vypovídat a znění textové zprávy nepotvrdila.

Když žena přivolala policejní hlídku, plyn už prý byl cítit hned po vstupu do objektu.

Muž měl 3,76 promile alkoholu

„Proto jsme u bytu v prvním poschodí nezvonili, ale bouchali na dveře. Po chvíli nám muž otevřel, ale bylo zjevné, že je silně opilý. Rychle jsme otevřeli okna a uzavřeli hořáky. Když jsme se ho ptali, proč to udělal, tak říkal, že chtěl spáchat sebevraždu a přeskočilo mu,“ líčil soudu strážník městské policie.

Huňka odmítl, že by jednadvaceti lidem v domě chtěl jakkoliv ublížit. „Moc toho lituji,“ konstatoval muž, který byl v minulosti už osmkrát trestaný, většinou však kvůli zanedbání povinné výživy. Jak policisté zjistili, měl tehdy v sobě 3,76 promile alkoholu.

Viníkovi hrozil trest od tří do deseti let vězení. Soud se nakonec rozhodl pro mírnější potrestání a vyřkl rozsudek tří roky vězení, který podmínečně odložil na zkušební dobu pěti let. Současně musí Huňka postoupit ambulantní protialkoholní léčbu.

Odsouzený soudu děkoval za šanci

Soudkyně připustila, že částečně dala zapravdu jak státnímu zástupci, který navrhoval vězení, tak i obhajobě navrhující zproštění.

„Na jedné straně nemohl obžalovaný vědět, jaká je skutečná koncentrace plynu, stejně tak si nemohl být jistý, že přítelkyně policii opravdu zavolá,“ oponovala soudkyně obhájci, který poukazoval na to, že koncentrace plynu nebyla nebezpečná a muž na hlídku čekal a dobrovolně jí otevřel.

Současně však soud nepodmíněný trest považoval za nepřiměřeně přísný. „Proto jsme zvolili podmínku, ale s maximálně možnou zkušební dobou. Obžalovaný se také musí léčit ze závislosti na alkoholu,“ zdůraznila soudkyně.

Huňku rozsudek potěšil. Hned v jednací síni se vzdal možnosti odvolání. „Děkuji soudu, že mi ještě dal šanci,“ opakoval a sliboval, že se bude léčit. Rozsudek není pravomocný, protože státní zástupce si ponechal lhůtu na případné odvolání.