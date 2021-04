Zdravotníci a uklízečka přemohli v nemocnici zloděje, ohrožoval je nožem

Dramatická scéna se odehrála minulý týden v úterý okolo poledne, když radiologický asistent Jan Migulski zahlédl v zázemí magnetické rezonance neznámého muže.

„Oslovil jsem ho, zda něco hledá, ale on se snažil odejít. Chytil jsem jej za ruku, přesto nereagoval. Zeptal jsem se, zda u nás krade, ale to tvrdil, že prý si mohu všechno zkontrolovat. To jsem udělal a v tu chvíli se cizí muž rozběhl skrze naši kuchyňku. Po pár krocích jsem ho ale dohonil a začali jsme se prát. To už naše vedoucí radiologická asistentka Míša Čerová běžela pro pomoc,“ popsal incident zdravotník.

Zhruba metrák vážící 65letý recidivista najednou vytáhl zavírací nůž a hrozil, že zdravotníka bodne, když ho nenechá odejít.



„Ještě zavřený nůž se mi podařilo z jeho ruky vypáčit. Ten sebrala kolegyně Míša, která se vrátila za pár chvil na pomoc,“ pokračoval Migulski.

Zloději se přesto podařilo vymanit z držení a dal se na útěk. Tehdy však zasáhla další z odvážných, pracovnice úklidové služby Ilona Pavlacká.

Přistrčila těsně před unikajícího pachatele úklidový vozík a recidivista upadl. Tož umožnilo Migulskému a lékaři Ivo Labónkovi, aby ho zadrželi.

Násilníkovi hrozí až osmileté vězení

„Neustále nám vyhrožoval likvidací, nadával a snažil se uniknout. Podařilo se mi ho prohledat, zda u sebe nemá další zbraň. O chvíli později dorazila ostraha a do nemocnice mířili strážníci a policie,“ podotkl lékař Labónek.

Recidivista nakonec skončil ve vazbě, policisté už potvrdili, že má bohatou trestní minulost. A nejspíš se specializoval právě na zdravotnická zařízení po celé republice.

„Vzhledem k tomu, že při krnovské krádeži vytáhl zbraň, byl čin kvalifikován jako vydírání se zbraní, dále jako krádež vloupáním a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

„Okrádat zdravotníky byla vždycky ohavnost“

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec odvážné čtveřici předal dárkové koše a navrhne jim mimořádnou odměnu.

„Kolegové si zaslouží slova uznání za pohotovou reakci. Právě díky jejich aktivitě má policie pachatele, který se zřejmě specializoval na vykrádání nemocnic. Okrádat pracující zdravotníky byla vždycky ohavnost. Když si vezmeme, v jaké době se čin udál, tak se snad ani nedá komentovat slušnými slovy,“ konstatoval ředitel nemocnice.

Dodal, že zaměstnanci nemocnice projdou i kurzem sebeobrany, které povede další ze zaměstnanců nemocnice, mistr bojových umění se čtrnácti černými pásy.



Rovněž budou v areálu nemocnice pokračovat s bezpečnostními opatřeními, a to v čele s bezpečnostním manažerem se třicetiletou praxí u policie.