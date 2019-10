V industriálních Vítkovicích vznikne státní muzeum. Zachrání vysoké pece

O vzniku státní příspěvkové organizace v Ostravě, konkrétně muzea, které bude vystavovat přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek, jednají politici už delší dobu. Nová instituce nazvaná Museum+ patří mezi strategické projekty vládního programu Restart zaměřeného na restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

V pátek se politici v plánování posunuli dál. Zástupci státu, kraje, města i Dolní oblasti Vítkovice (DOV) podepsali memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu. Náklady na vybudování muzea zatím odhadují na 2,5 miliardy korun a termín otevření na začátek roku 2028.

„Vše ale zpřesní až studie proveditelnosti, jejíž zpracování jsme již na své náklady objednali. Výsledky pak předáme ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

První státní muzeum v Ostravě

Nové muzeum vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6 v Dolních Vítkovicích. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze svého rozpočtu s přispěním evropských zdrojů. Důvodů, proč hodlá investovat do nového muzea právě v Ostravě a konkrétně ve vysokopecní části bývalých železáren, je několik. Tím hlavním je snaha zachránit vysoké pece, které jsou součástí národní kulturní památky. Dalším je skutečnost, že ačkoli je Ostrava třetím největším městem v zemi a sídlí v ní několik muzeí, ani jedno nepatří státu.

„Naše město lidem nabízí nesčetně možností vzdělávat se, ovšem velké univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu, který má nyní skvělou příležitost to napravit. Navíc se bude revitalizací vysokých pecí 4 a 6 podílet na obnově kulturní památky a stane se spolugarantem dlouhodobé udržitelnosti Dolních Vítkovic. Všechny okolnosti do sebe hezky zapadají. Věřím, že projekt se podaří zdárně dokončit,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura. Podle něj je Museum+ skvělou příležitostí pro stát vyslat zřetelný signál, že má skutečně zájem o dění v regionu.

„Vznik nového muzea jako unikátního výstavního a vzdělávacího konceptu s přispěním světových kurátorů, ve kterém budou zpřístupněny sbírky národních i zahraničních muzejních institucí, je bezesporu krok správným směrem,“ zmínil i hejtman kraje Ivo Vondrák. „Proměna, kterou prošel areál Dolních Vítkovic, je ve světě vnímána jako ukázkový příklad dobré praxe. Z chátrajícího brownfieldu se stalo prestižní multikulturní centrum. Tento přerod dokonale souzní s vizí transformace Moravskoslezského kraje, ze kterého se stává znalostní a inovativní region. Proto musíme intenzivně usilovat o jeho další rozvoj a o maximální využití jeho potenciálu,“ doplnil hejtman.

Zaorálek: Chováme se k regionu macešsky

Ministerstvo kultury České republiky zatím zřizuje 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, čtyři v Brně, jedno v Olomouci, další například v Táboře, Chrudimi či Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě.

„V Ostravě není jediná instituce zřizovaná ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří v minulosti odvedli obrovský kus práce ve prospěch nás všech. To musí skončit. Státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme ten systém změnit. Když se podíváte na to jakou proměnou prošel areál Dolních Vítkovic, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví. Záchranou vysokých pecí 4 a 6 a jejich přeměnou v Museum+ vdechneme nový život nejen jim, ale celému regionu,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek, který pochází z Ostravy.

Museum+ bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti. Kromě sdílení sbírek se bude podílet na výzkumu i konceptech vzdělávání. Velký přínos má mít jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.

Industriální areál láká davy, každý si tam najde své

Ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela připomněl, že proměna Dolních Vítkovic se stala jedním z nejvýznamnějších infrastrukturálních kulturních počinů v zemi po roce 1989. „Areál je nejnavštěvovanější mimopražskou atraktivitou, což novému muzeu zajistí okamžitou publicitu i zájem veřejnosti. Snažíme se lidem nabídnout zajímavé možnosti trávení volného času. Aby se pobavili, odpočinuli si, ale hlavně se něco dozvěděli. Museum+ vhodně doplní náš otevřený a dynamický programový koncept „Živého města.“ Jsem také přesvědčený, že unikátní prostředí vysokých pecí dodá muzeu jedinečnost,“ míní Petr Koudela.

Industriální areál láká každý den stovky dětí, studentů, turistů i obyvatel města. Je jedním z nejnavštěvovanějších míst v zemi. „Před třemi lety k nám přišlo 1,3 milionu lidí, předloni 1,5 milionu, loni přes 1, 65 milionu. Doufám, že letošní návštěvnost přesáhne 1,7 milionu,“ říká Koudela.

Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece, plynojem a energetická ústředna vytvořily ojedinělý komplex, který je od roku 2002 národní kulturní památkou. Nikde jinde v Evropě není zachovaný doklad o celém technologickém toku výroby železa na ploše menší než 15 hektarů. Tento industriální areál se postupně mění v jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum.

Bolt Tower, svět techniky či festivaly

Důl Hlubina je centrem pro filmaře, výtvarníky či fotografy. Z plynojemu se po unikátní vestavbě podle návrhu architekta Josefa Pleskota stala multifunkční aula Gong, v níž sídlí mimo jiné Milan Dobeš Museum kinetického umění a op artu. Vysoká pec číslo 1 (nejstarší z pecí v areálu) nabízí návštěvníkům prohlídku technologie výroby železa a díky šroubovité nástavbě Bolt Tower také kavárnu s vyhlídkou na celé město - na vrcholu nese autogram slavného atleta Usaina Bolta.

Usain Bolt pokřtil v roce 2015 Bolt Tower:

VIDEO: Usain Bolt pokřtil Bolt Tower Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z energetické ústředny se stal Malý svět techniky U6 s expozicí o historii lidského vědění a vynálezů. Expozice v nově vybudovaném Velkém světě techniky lákají k zábavné výuce matematiky, biologie, fyziky a dalších předmětů hravou formou. Ukazují vliv lidí na přírodu, historii průmyslu i to, jak funguje lidské tělo, jaká kouzla umí chemie nebo jak vypadá vesmír.



Kromě toho je tam například hudební klub Heligonka známého písničkáře Jaromíra Nohavici, trampolínové centrum, Fajna dílna i vznikající pobočka Národního zemědělského muzea.



V areálu se konají největší hudební festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Oldies festival, konference, kongresy, ale i sportovní akce - letos hostil například Turnaj světové série FIVB v beachvolejbalu.

Proměna Dolních Vítkovic už posbírala řadu ocenění

Na proměně areálu se podílí Národní památkový ústav. Postupnou obnovu památkově chráněných objektů oceňují odborníci v Česku i v zahraničí. O tom svědčí například zvláštní cena poroty v soutěži European Union Prize for Cultural heritage z roku 2014.

Projekt proměny někdejšího plynojemu na multifunkční aulu Gong získal v roce 2013 Zvláštní cenu poroty na prestižní soutěži „Nejlepší z realit - Best of Realty“. Ve stejném roce byl Gong zvolen Stavbou roku ČR. Jako nejpovedenější stavbu ocenilo Gong i město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Na veletrhu Expo Real se zařadil mezi TOP 10 staveb světa a stal se také stavbou dvacetiletí v Ostravě při udílení cen Stavba roku. A před pár dny získal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje Opera Historica 2019.

Velký svět techniky postavený také podle projektu Josefa Pleskota zvítězil v hlasování veřejnosti v soutěži o titul Stavba roku ČR 2014. Objekt ocenilo jako nejlepší přes 22 tisíc lidí, což mu zajistilo největší popularitu. Vedle toho získala jedinečná stavba interaktivního světa techniky také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Spolek Dolní oblast Vítkovice je od roku 2016 členem prestižní asociace ERIH (European Route of Industrial Heritage), která sdružuje přes 1 750 technických památek po celé Evropě. Od roku 2018 je zástupce spolku také členem výkonné rady asociace ERIH.