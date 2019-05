Kraj chce atraktivnější muzea. Část poboček kvůli změnám nejspíše zanikne

„Pozornost a investice chceme soustředit na navštěvovanější objekty, které se musejí stát více interaktivní, kreativní, využívat moderní prezentace, média i informační technologie,“ uvedla vedoucí odboru kultury krajského úřadu Karin Veselá.



Dohromady má kraj na starosti sedm příspěvkových kulturních organizací. Čtyři z toho jsou muzea. A právě jejich menší pobočky, kam si prohlédnout vitríny s exponáty přijdou ročně maximálně dvě stovky lidí, mohou zaniknout.

Reorganizace se například dotkne Muzea Těšínska s devíti pobočkami. „Lidé by měli z muzea odcházet po dvou třech hodinách plní zážitků. Chceme proto stavět na třech hlavních pilířích. Těmi se stanou za sto dvacet milionů právě rekonstruovaná výstavní budova v Hlavní ulici v Českém Těšíně, kde vznikne nová expozice Muzea Těšínska, současný Archeopark Chotěbuz a knížecí dům v Jablunkově, který přebudujeme na interaktivní Muzeum Trojmezí,“ přiblížila mluvčí muzea Iva Lupková.

Knížecí dům ze 16. století na rohu náměstí, který kraj od Jablunkova koupil za 8,6 milionu korun, se měl začít přestavovat s odhadovanými náklady 30 milionů korun na muzeum už letos na podzim.

Nakonec ho ale město předá vyklizený podle slov starosty Jiřího Hamroziho až na konci roku, až se odstěhují stávající nájemníci. „Jsou to rodiny s dětmi, takže jsme nechtěli stěhování do náhradních bytů řešit radikálně. Obchod z přízemí se přemístí do opravovaného objektu kousek opodál,“ konstatoval Hamrozi. Pokud by Jablunkov nemovitost do konce roku nevyklidil, kraj je oprávněn od dříve uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

„O existenci dalších poboček Muzea Těšínska, jejichž provozní náklady jsou vzhledem k malé návštěvnosti vysoké, se jedná. Pokud kraj pro tyto prostory najde jiné využití nebo si je pod sebe vezme obec, zaměstnanci se o práci bát nemusejí. Zároveň budeme potřebovat početnější personál do nové výstavní budovy v Českém Těšíně,“ doplnila Lupková s tím, že nízká je například návštěvnost Památníku životické tragédie, přitom se v něm topí, svítí a jsou v něm depozitáře.

Kraj zatím neví, kterých poboček se dotkne reorganizace

Podle Veselé se kraj nyní zabývá hlavně ekonomikou i samotným fungováním kulturních institucí do budoucna a nedokáže proto ještě stanovit, kterých muzejních poboček se dotkne reorganizace.

„Už teď je však jasné, že musíme muzea přizpůsobit požadavkům návštěvníků a dokázat, aby se také pro školy stala významným prvkem ve vzdělávání. Rozšiřujeme nabídku programů pro děti, dospělé i seniory. Hledáme, jak posilovat místní identitu, rozvíjet vztah s vlastním kulturním dědictvím, jak podporovat všestranný rozvoj osobnosti. Zároveň chceme, aby muzea nabídla inspiraci a kreativní zážitek,“ vysvětlila Veselá.

Pod Moravskoslezský kraj spadá Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum v Bruntále, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Těšínské divadlo.

Do mnohých proudí významné investice. „Například do výstavby nového Muzea automobilů Tatra, živého muzea v Památníku J. A. Komenského ve Fulneku, revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, nového muzea v prostorách zámku Nová Horka, revitalizace zámeckého parku v areálu národní kulturní památky zámek Bruntál,“ vypočítala Veselá.