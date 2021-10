Úroda je letos taková nijaká, shoduje se řada moštáren v kraji

„Letos máme u nás ve Veřovicích slabou úrodu a místní moc nechodí. Vynahrazují nám to ale sousedé. Ve Štramberku jsou moštárny plné, proto jezdí lidé k nám. Otočilo se to. Minulý rok jsme nestíhali my, teď mají hodně práce oni,“ sdělil Petr Kučera z moštárny ve Veřovicích na Novojičínsku.

Horší úroda byla letos i v Ostravě. „Je to slabé. Lidé moc nejezdí, neměli na stromech jablka. Moštujeme jen jednou týdně,“ zmínil Bohumír Balnar z moštárny v Ostravě-Porubě.

Také Zdeněk Votoček z moštárny v Ostravě-Heřmanicích není z letošní sezony nadšený. „Během roku to vypadalo, že bude úroda dobrá. Nakonec ale není. Lidé si s tím málem, co doma mají, nechtějí dělat práci. Přicházejí k nám letos hlavně starší obyvatelé. Nebo zájemci s dětmi, kterým ukazují, jak výroba moštu vypadá. Někteří si také svá jablka nahází do bečky a později je vypálí,“ podotkl Votoček.

Také v palírnách poukazují na nevyrovnanou úrodu ovoce. „Teď nám lidé nosí nejvíce kvasu z mirabelek. Když se dívám na úrodu, která je v okolí, letos to určitě vyhrají švestky. Třeba jablka skoro nejsou. Tohle se ale hodně liší, hned za kopcem to mohou mít úplně jinak,“ konstatoval Richard Förster z Pálenice Horní Suchá na Karvinsku.

V Čechách je prý úroda lepší

Podobně to vidí i v ostatních částech kraje. „Nám začala sezona slibně. Bylo výjimečně hodně třešní. Potom se to ale zkazilo. Jablek je o polovinu méně než před rokem, švestky nejsou skoro žádné. Některým pálenicím v kraji může letošní špatná úroda způsobit problémy, určitě mají méně zakázek. Zato v Čechách, jak se chlubili kolegové, byla úroda na zahrádkách moc dobrá,“ řekl Vladimír Baar, majitel Pálenice a moštárny Suchdol nad Odrou na Novojičínsku.

„Letos byla obecně slabá sezona, poznali jsme to na nízkém zájmu o moštárnu. Do palírny se ale lidé objednávají, tento rok se urodilo hodně třešní. Obecně je ale úroda všeho ovoce jednoznačně horší než minulý rok,“ sdělil Přemysl Ondračka z Pálenice a moštárny Heřmanice.